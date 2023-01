Velasca, aperta a Roma la terza Bottega dedicata alla collezione donna

Gli scatti d'Affari

Velasca: cresce il brand italiano di scarpe e abbigliamento con l’apertura della terza Bottega italiana dedicata alla community femminile a Roma

Velasca, brand italiano di scarpe e abbigliamento artigianali con un modello di business che fa leva sull’omnicanalità tra vendite online e offline, prosegue il progetto di espansione della propria rete retail dedicata alla collezione donna aprendo una nuova Bottega, la terza in Italia, a Roma, in Via di Campo Marzio 71. Il nuovo negozio permetterà alla community femminile della capitale di beneficiare dei consigli del team del brand e di toccare con mano i prodotti Velasca che potranno essere direttamente provati su una delle poltrone del negozio.

Il negozio di Roma, città in cui Velasca è già presente con due store per la linea uomo, diventa così il terzo punto vendita dedicato alla community femminile e la diciottesima “Bottega” del brand tra Italia ed estero. Velasca, infatti, conta 15 negozi fisici in Italia, tra Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Brescia, e 3 all’estero con Parigi, Londra e New York.

“Dopo poco più di un anno dal lancio della Collezione Velasca tutta al femminile e dall’apertura delle due botteghe di Milano e Torino, stiamo continuando a registrare risultati al di sopra delle aspettative”, commentano Jacopo Sebastio ed Enrico Casati co-fondatori di Velasca. “Questi dati, uniti alla voglia di proseguire nel progetto di espansione della nostra rete retail, ci hanno spinto a inaugurare una terza Bottega dedicata alla collezione femminile. La scelta è ricaduta su Roma, città che vede la presenza di una community Velasca particolarmente sviluppata che apprezza i valori del nostro brand, e in cui siamo già presenti con riscontri più che positivi con due negozi uomo”.