Vueling: le mete più richieste dell'estate 2023 in Italia e all'estero

Gli scatti d'Affari

Vueling svela le mete più richieste per l'estate, dai paesi più prenotati dagli italiani agli aeroporti più scelti lungo lo Stivale

In occasione dell’inizio della stagione estiva, la compagnia aerea spagnola Vueling, parte del gruppo IAG, ha stilato una classifica delle tendenze nelle prenotazioni, così da individuare le località più in voga nell’estate 2023. Sebbene i passeggeri dei 700 voli giornalieri di Vueling possano scegliere tra ben 30 Paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, cinque sono le mete preferite per l’estate: Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia e Croazia.

Secondo Vueling, la Spagna ha raggiunto il primo posto delle mete più gettonate con il 66% di passeggeri italiani che hanno scelto di trascorrere qui le proprie vacanze. La seconda destinazione è invece Parigi, la splendida città francese in grado di conquistare il cuore degli italiani, che sempre più spesso la scelgono come meta preferita per le proprie vacanze estive. Il terzo posto spetta invece al Regno Unito e all’iconica Londra, che anche quest’estate ha attirato tantissimi italiani. La lista continua con la Grecia, che resta tra le nazioni preferite dagli italiani e si posiziona quarta secondo i dati di Vueling. Chiude la classifica la Croazia, con le sue acque cristalline e i caratteristici borghi medievali.

E mentre gli italiani si spostano e raggiungono l’estero per le vacanze, sempre più turisti scelgono l’Italia come meta principale. Grazie a Vueling, i visitatori possono raggiungere il Belpaese da 9 Paesi in 24 destinazioni, tra cui le più importanti sono Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Firenze. Quest’ultima, in particolare, è sede di 2 nuove rotte inaugurate per la stagione estiva 2023, ovvero la Firenze – Bari e la Firenze – Düsseldorf, oltre ad aver ripreso la rotta verso Bilbao. Anche in questo caso, Vueling ha stilato la classifica delle cinque mete italiane più richieste dall’estero.

A primeggiare è sempre la città eterna, Roma, con la sua magnificenza e la forza di un passato ancora presente: l’aeroporto di Fiumicino è, infatti, il più quotato tra gli stranieri. Segue a ruota Malpensa, grazie al cosmopolitismo e alla modernità di Milano, città dalle mille risorse. A conquistare il terzo posto per numero di passeggeri esteri è invece la romantica ed elegante Firenze. Seguono infine l’aeroporto Marco Polo, porta per il fascino senza tempo di Venezia, e il Guglielmo Marconi della vivace Bologna.