Selenella, on air la nuova campagna pubblicitaria

Selenella torna in pubblicità con il nuovo spot

Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, torna in comunicazione con la campagna pubblicitaria “I valori della terra”. Lanciata due anni fa con la firma di Conic (leggi l'articolo dedicato qui), il film pubblicitario torna in onda a partire da domenica 27 novembre per cinque settimane. La pianificazione, a cura di Dentsu, si concentrerà su un target mirato, che già l’anno scorso aveva dato ottimi risultati, e si focalizzerà su tv, radio e digital.

Guarda il video

La campagna racconta i valori di Selenella, legati al rapporto con la terra, alla passione dei lavoratori e dei soci e sottolinea due concetti chiave legati al brand del Consorzio, la semplicità e l’impegno. Un brand caratterizzato da una profonda conoscenza della terra e dalla passione per l’orticoltura, finalizzata a garantire prodotti di alta qualità, sostenibili e coltivati con metodi d’avanguardia.

“Siamo felici di riproporre anche quest’anno la campagna “I valori della terra” perché trasmette fedelmente i principi a cui ci atteniamo nella nostra attività quotidiana”, commenta Massimo Cristiani, presidente Selenella – Consorzio Patata Italiana di Qualità. "La nostra passione per l’orticoltura e la profonda conoscenza della terra continuano a guidare il nostro percorso, anche in questo difficile periodo storico caratterizzato da siccità, basse rese e alti costi delle materie prime”.