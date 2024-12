Settore tecnologico: il più dinamico e in rapida crescita in Italia

Con una previsione di crescita costante fino al 2028, l'Italia punta su elettrotecnica, meccanica ed elettronica anche per consolidare il proprio ruolo nella transizione digitale globale

In Italia, il settore tecnologico si conferma come quello in più rapida ascesa, formato dall'adozione massiccia di innovazioni digitali e dalla transizione verso modelli economici sempre più basati sull'automazione e sulla sostenibilità. La pandemia ha accelerato processi già in corso, spingendo molte aziende a rivedere strategie e infrastrutture. La digitalizzazione si è trasformata da opzione strategica a necessità, stimolando la domanda di competenze e figure professionali legate alla tecnologia.

Uno dei segnali più evidenti di questa crescita è l'incremento del 49% nella richiesta di professionisti nel campo della sicurezza informatica, dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di applicazioni, registrato durante il 2020, in piena transizione verso lo smart working. La necessità di garantire infrastrutture sicure e performanti per milioni di lavoratori a distanza ha spinto le aziende a investire in risorse IT, facendo del settore tecnologico uno dei pochi comparti "a prova di pandemia". Allo stesso modo, l'aumento delle attività legate al marketing digitale e ai servizi creativi ha evidenziato come la presenza online non sia più un valore aggiunto, ma un elemento imprescindibile per la competitività.

Non è solo la pandemia a spiegare questa espansione. La cosiddetta “twintransition”, ovvero la combinazione di transizione digitale ed ecologica, gioca un ruolo fondamentale nel formare la crescita del settore. Innovazioni come l'Internet of Things (IoT), l'Intelligenza Artificiale (AI) e la blockchain stanno rivoluzionando interi comparti produttivi, dall'automazione industriale alla logistica, passando per il commercio elettronico. Questi progressi non solo rispondono a esigenze immediate, ma pongono le basi per uno sviluppo sostenibile a lungo termine, in linea con le politiche europee per l'innovazione e il Green Deal.

I dati evidenziano anche una trasformazione nelle abitudini dei consumatori e delle aziende italiane. Secondo l'Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, il settore dell'e-commerce è cresciuto del 31% nel 2020, con l'elettronica, l'abbigliamento e l'arredamento tra le categorie più richieste. La frequenza degli acquisti online è aumentata del 79%, evidenziando un cambiamento strutturale nel comportamento dei consumatori.

Guardando al futuro, le previsioni per il periodo 2025-2028 indicano che settori come elettrotecnica, meccanica ed elettronica continueranno a beneficiare della spinta tecnologica, con crescite annue rispettivamente del 2,6%, 2% e 1,4% in termini di fatturato. Questi comparti, strettamente legati all'innovazione tecnologica, sono destinati a diventare i principali motori dello sviluppo economico italiano.

L'espansione del settore tecnologico non si limita all'industria o ai servizi, ma si riflette anche nelle dinamiche occupazionali. Figure come esperti di marketing digitale, data analyzer e ingegneri informatici stanno diventando sempre più richieste, anche in settori tradizionalmente distanti dal mondo digitale. Questo fenomeno non solo favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro, ma rappresenta una sfida per il sistema formativo e per la necessità di un continuo aggiornamento delle competenze.

Il settore tecnologico italiano sta dunque vivendo una fase di crescita senza precedenti, alimentata da un mix di necessità contingenti, innovazione e trasformazione culturale. Con il supporto di politiche mirate e investimenti adeguati, questa espansione potrebbe consolidare il ruolo dell’Italia come protagonista nella rivoluzione digitale globale.