Sicurezza digitale: Esprinet firma un accordo con Wallife

Sicurezza digitale: Esprinet insieme a Wallife per offrire soluzioni di protezione dai rischi della navigazione online

ESPRINET, gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, distribuirà Wallife Digital Care, con l’obiettivo di offrire soluzioni di protezione dai rischi della navigazione online per privati e dipendenti aziendali. Wallife sviluppa e offre innovativi prodotti assicurativi dotati di una componente tecnologica per la protezione dai rischi digitali. Con l’avanzare delle frodi online, + 20% nel 2022, Wallife ha scelto di inserire nel proprio catalogo una soluzione di protezione completa, che risponde ai sempre più emergenti bisogni di tutela dai rischi cyber, primo tra tutti il furto di identità digitale.

Si stima infatti che un italiano su tre abbia già subito il furto della propria identità digitale e un’azienda su sette abbia già subito perdite economiche a causa di un attacco informatico. Wallife Digital Care è la soluzione completa che protegge le persone dal furto dell’identità digitale su smartphone, tablet e pc. Esprinet distribuirà l'intera gamma di prodotti Wallife Digital Care, con l’obiettivo di offrire soluzioni di

protezione dai rischi della navigazione online per privati e dipendenti aziendali.

Disponibile in due piani, Digital Care Personal e Digital Care Business, il prodotto soddisfa le esigenze di piccole, medie e grandi imprese del settore privato e ad enti pubblici. “Questa partnership rappresenta un'importante opportunità strategica per Wallife di ampliare la propria presenza nel mercato della protezione di individui e aziende dai rischi legati al furto di identità digitale. L’accordo con Esprinet, un partner di grande valore nel settore della distribuzione tecnologica, ci consentirà di proporre insieme soluzioni innovative per contribuire a migliorare le difese online e proteggere l’identità digitale di individui e imprese”, ha commentato Edwin Colella, Chief Growth Officer di Wallife.



“Wallife è una realtà innovativa nel panorama europeo e ha scelto Esprinet per portare sul mercato soluzioni di protezione accessibili per i consumatori in maniera totalmente digitale”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Grazie alle innovative soluzioni di protezione dell’identità digitale degli individui di Walllife, potremo rispondere ad una realtà di mercato che chiede un significativo cambiamento interno di digitalizzazione dei processi e dei flussi. Attraverso questa nuova partnership, il portafoglio di servizi Esprinet si amplia ulteriormente con una soluzione digitale in grado di generare un ulteriore valore aggiunto in termini di marginalità e fidelizzazione, sia per i nostri clienti business che per il loro mercato finale”.