Siemens Healthineers lancia il Cinematic Rendering e un'app per Apple Vision Pro

Siemens Healthineers presenta Cinematic Rendering e un'app per Apple Vision Pro: la nuova frontiera dell'imaging medico 3D

Siemens Healthineers ha presentato oggi, presso la sede di Milano, la sua tecnologia all'avanguardia Cinematic Rendering, insieme a una nuova applicazione progettata per Apple Vision Pro. Questa combinazione rappresenta un passo rivoluzionario nel campo dell'imaging medico, permettendo di trasformare dati clinici da TAC e risonanze magnetiche in immagini tridimensionali fotorealistiche, utili per diagnosi, pianificazione chirurgica, formazione medica e comunicazione con i pazienti.

La tecnologia Cinematic Rendering di Siemens trasforma immagini mediche in rappresentazioni tridimensionali di estrema precisione, con una qualità grafica simile a quella cinematografica. Grazie a questo avanzato sistema di rendering, è possibile visualizzare in dettaglio tessuti, organi e anatomie complesse, migliorando la precisione diagnostica e facilitando la pianificazione di interventi chirurgici. Medici e chirurghi possono analizzare casi clinici complessi con un livello di dettaglio mai visto prima, contribuendo a scelte chirurgiche più accurate, come nel caso delle operazioni meno invasive. Questo, a sua volta, riduce i tempi di recupero dei pazienti e l'intera durata delle procedure mediche.

Siemens ha inoltre lanciato un'applicazione innovativa per Apple Vision Pro, il primo computer spaziale di Apple, che consente di visualizzare ologrammi 3D immersivi del corpo umano basati su scansioni mediche. Attraverso l'app, chirurghi, studenti di medicina e pazienti possono esplorare in modo interattivo e tridimensionale immagini anatomiche. L'utilizzo della realtà aumentata consente di ingrandire dettagli specifici, ruotare immagini e comprendere meglio le condizioni cliniche.

L’app, disponibile sull’App Store di Apple, è stata progettata per sfruttare appieno le capacità di Apple Silicon e la grafica Metal, offrendo un'esperienza fluida e potente senza bisogno di collegarsi a dispositivi esterni. Oltre a favorire la pianificazione chirurgica, questa applicazione rivoluziona l'educazione medica, consentendo agli studenti di medicina di esplorare ologrammi altamente dettagliati del corpo umano e ai medici di spiegare in modo più comprensibile le procedure ai pazienti.

Christian Zapf, responsabile del settore Digitale e Automazione di Siemens Healthineers, ha dichiarato: "Questa applicazione offre alle persone l’opportunità di immergersi in un mondo di rendering fotorealistici dell’anatomia umana. Apple Vision Pro è perfettamente adatta per presentare questa esperienza tridimensionale, e vediamo un grande potenziale per l’uso clinico e didattico della tecnologia".

Zapf ha anche sottolineato come la tecnologia di rendering 3D, unita alla potenza della realtà aumentata di Apple, possa facilitare la collaborazione interdisciplinare tra specialisti di diverse aree, come radiologi e chirurghi, aiutando anche i non addetti ai lavori, come pazienti e medici generici, a comprendere meglio scansioni e condizioni cliniche complesse. Siemens Healthineers offrirà la possibilità di provare direttamente questa innovazione presso il suo stand alla fiera HIMSS di Orlando, Florida, dal 12 al 14 marzo 2024. Qui, i visitatori potranno sperimentare personalmente le capacità dell’app su Apple Vision Pro e vedere come la tecnologia possa migliorare sia la cura del paziente che l'educazione medica.

"Abbiamo ottimizzato ulteriormente il nostro algoritmo esistente per consentire l'esecuzione di metodi computazionalmente intensi sul processore M2 di Apple Vision Pro. La tecnica di rendering viene utilizzata per simulare il modo in cui la luce interagisce con gli oggetti in un ambiente virtuale, producendo un'illuminazione e dei riflessi altamente realistici nelle immagini risultanti", ha dichiarato Sebastian Krueger, sviluppatore principale dell'app presso Siemens Healthineers.

Grazie a Cinematic Rendering e all’integrazione con dispositivi di realtà aumentata come Apple Vision Pro, Siemens Healthineers sta trasformando radicalmente il modo in cui i dati clinici vengono visualizzati e utilizzati. Questa nuova tecnologia offre benefici tangibili non solo per medici e chirurghi, ma anche per i pazienti, migliorando diagnosi, pianificazione chirurgica e comunicazione. Le potenzialità future di questa tecnologia promettono di rivoluzionare l’intero panorama medico, portando l’imaging clinico e la chirurgia in una nuova era di precisione e interattività.

L'intervista di affaritaliani.it a Luca De Masi, Portfolio Sales Professional di Siemens Healthineers

A margine dell'evento, Luca De Masi, Portfolio Sales Professional di Siemens Healthineers, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Questa tecnologia offre una visualizzazione innovativa e molto più realistica dell’anatomia del paziente, semplificando l’approccio clinico, specialmente in situazioni complesse di chirurgia. Grazie alla visione volumetrica, permette di scegliere strategie chirurgiche più accurate, come interventi meno invasivi, riducendo i tempi di recupero e l’intera durata delle operazioni. Favorisce inoltre la collaborazione interdisciplinare tra chirurghi e radiologi, migliorando la comprensione del paziente sul trattamento proposto. Questo sistema rivoluzionerà la sanità, rendendo le cure più efficienti e accessibili, con un impatto positivo anche sul numero di interventi giornalieri".