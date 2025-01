SIMEST sostiene l’espansione di Agrumaria Reggina in Egitto con un investimento da €7,6 mln

SIMEST investe 7,6 milioni di euro nella crescita internazionale di Agrumaria Reggina in Egitto

SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti impegnata nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha stanziato 7,6 milioni di euro per supportare l’espansione in Egitto di Agrumaria Reggina. L’azienda calabrese, specializzata nella produzione di ingredienti a base di agrumi per i mercati globali del Food & Beverage e del Flavour & Fragrance, beneficerà di questo investimento strategico per potenziare la propria attività.

Il finanziamento è stato erogato in parte attraverso fondi propri di SIMEST per 3,8 milioni di euro e in parte mediante risorse del Fondo 394/81, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per un importo equivalente. I fondi saranno destinati alla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo situato a circa 50 chilometri a ovest del Cairo. La struttura si estenderà su un’area di 24.000 metri quadrati, di cui 6.000 dedicati alla produzione e 1.000 destinati a uffici e laboratori per il controllo qualità.

L’accordo prevede che SIMEST acquisisca una partecipazione di minoranza in Real Med Holding Limited, una nuova società con sede negli Emirati Arabi Uniti costituita da Agrumaria Reggina in partnership con l’imprenditore egiziano Khaled Omar Hussein. La holding controlla Nutriziya for Concentrate Manufacturing S.A.E., l’azienda egiziana che realizzerà il nuovo impianto. Grazie a questa operazione, Agrumaria Reggina potrà sfruttare al meglio il potenziale produttivo dell’Egitto, quarto produttore mondiale di arance, accedendo a una maggiore quantità di materia prima. Questo permetterà all’azienda di garantire forniture più stabili ai suoi clienti e di stringere contratti pluriennali, superando il modello tradizionale di accordi annuali.

L’intera operazione, che comporta un investimento complessivo di 20 milioni di euro, rafforzerà ulteriormente il posizionamento competitivo di Agrumaria Reggina nel settore. Inoltre, l’iniziativa è perfettamente in linea con il Piano Strategico 2023-2025 “ImPatto d’Impresa” di SIMEST, che punta a massimizzare l’impatto positivo sul territorio e a promuovere la sostenibilità ESG. A tal fine, sono stati concordati indicatori di performance specifici per la gestione responsabile dei consumi energetici e della supply chain, con premi previsti al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Vera Veri, Responsabile Investimenti Partecipativi di SIMEST, ha dichiarato: “Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta il principale obiettivo dell’azione di SIMEST. L’investimento diretto nel capitale di società è uno degli strumenti più importanti per incrementare il numero di imprese esportatrici. Per questo motivo, l’operazione con Agrumaria Reggina, azienda italiana di eccellenza nella fornitura di preparati a base di agrumi per l’industria del Food & Beverage e del Flavour & Fragrance, assume una particolare rilevanza perché permette di affiancare un’azienda basata nel Mezzogiorno italiano nella realizzazione di investimenti industriali necessari ad accrescere la competitività sostenibile, accompagnandola nella scelta di geografie strategiche come l'Egitto, paese che rientra nel raggio d'azione del Piano Mattei”.

Felice Chirico, CEO di Agrumaria Reggina, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di annunciare questo importante traguardo per Agrumaria Reggina, reso possibile grazie al supporto strategico di SIMEST. Questo investimento rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano favorire la crescita economica e sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane. L’apertura del nostro stabilimento in Egitto non solo consolida la nostra posizione di leadership in Europa e nel Mediterraneo nella trasformazione degli agrumi, ma rafforza anche il nostro ruolo come partner di riferimento per i produttori di bevande, aromi e fragranze. Siamo determinati a continuare a offrire ingredienti di qualità e garantire una filiera sostenibile e consistente nel lungo termine”.

Questo intervento si inserisce nell’ampio portafoglio equity di SIMEST, che conta attualmente oltre 220 investimenti in tutto il mondo per un valore complessivo di circa 800 milioni di euro. Solo nel 2024, SIMEST ha registrato operazioni equity per circa 170 milioni di euro, di cui 94 milioni provenienti da risorse proprie e 74 milioni dal Fondo di Venture Capital.