Sint presenta all’Italy Insurance Forum il servizio smart LiveClaim

Italy Insurance Forum 2023: Sint presenta LiveClaim, il nuovo servizio smart per la gestione dei sinistri

Sint, azienda partner del Gruppo De Pasquale specializzata in Advanced Outsourcing per il settore assicurativo, ha presentato l’innovativo servizio LiveClaim all’Italy Insurance Forum, l'evento organizzato da IKN che si è svolto lo scorso 10 maggio a Milano. LiveClaim è un innovativo servizio smart, pensato con l'obiettivo di aiutare gli assicurati a gestire un sinistro attraverso un approccio multicanale e interamente digitalizzato grazie all’interazione video e al supporto di un operatore esperto.

LiveClaim è un’evoluzione nel panorama della gestione sinistri: fa leva sulla combinazione di competenze di operatori dedicati e claim expert on demand, processi sicuri e GDPR compliant che si adattano alle esigenze della Compagnia, tecnologie quali video interazione, cloud, blockchain, Advanced Analytics. Tutto questo al fine di permettere un Customer Journey in grado di soddisfare appieno le esigenze dell’assicurato. La conversazione registrata nel rispetto della normativa viene, infatti, trascritta automaticamente e analizzata con strumenti avanzati di Data Analytics che consentono di monitorare la customer satisfaction e disporre di informazioni utili per far evolvere i servizi offerti.

L’obiettivo è quello di offrire alle Compagnie Assicurative un ecosistema digitale chiavi in mano che consenta loro di innovare la gestione sinistri, ridurre tempi e costi di liquidazione e mitigare il rischio di frodi. L’interazione tra assicurato e operatore avviene in real-time, è totalmente user friendly perché basata su strumenti usati quotidianamente come lo smartphone, WhatsApp, SMS, e-mail e non richiede il download di app terze o l’accesso tramite credenziali. Il servizio è integrato direttamente nell’app della Compagnia di Assicurazione di riferimento.

LiveClaim si presta quindi a gestire tutte le tipologie di sinistri, con un approccio end to end per i cosiddetti sinistri semplici, o con un approccio modulare che copre alcune fasi di processo nel caso di sinistri più complessi, come ad esempio quelli RC Auto. Con riferimento a quelli semplici (danni materiali come ad esempio da acqua condotta, guasto elettrico alla stampante/PC), il servizio può coprire tutte le fasi della gestione sinistri, dall’onboarding dell’assicurato alla video-ispezione e stima del danno, fino alla liquidazione. In un’unica video-interazione tra assicurato e operatore esperto, supportato eventualmente da una terza parte/perito, nel giro di 30 minuti il sinistro viene aperto, gestito e liquidato, riducendo i tempi canonici. Altro vantaggio importantissimo: i costi di gestione del sinistro sono ridotti fino al 70%.