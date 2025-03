Sisal: a Roma il primo Jackpot SuperEnalotto del 2025 da oltre 88 milioni di euro

Sisal, Ritirata la vincita del jackpot superenalotto da 88,2 milioni di euro realizzata a Roma il 20 marzo 2025

Giovedì 20 marzo, la Capitale ha visto la fortuna bussare alla sua porta con il primo Jackpot SuperEnalotto del 2025. L'ufficio Premi Sisal di Roma ha confermato che il premio da 88.232.801,88 euro, ottenuto con una giocata da soli 3 euro durante il concorso n. 45 di SuperEnalotto SuperStar, è stato ritirato dal fortunato vincitore, che ha completato tutte le procedure necessarie per l’incasso. La vincita è stata realizzata presso il punto vendita Angeletti Marco, in Via della Giustiniana 271, a Roma. La combinazione vincente è stata: 36-40-49-54-66-83, con Jolly 14 e SuperStar 44.

Non sono stati diffusi dettagli sul vincitore, come il nome, l’età o il sesso, in linea con le normative vigenti. Tuttavia, è certo che la cifra straordinaria di 88,2 milioni di euro verrà accreditata entro 91 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, con data ultima fissata per il 19 giugno 2025. In quel giorno, il nuovo milionario potrà finalmente celebrare una vittoria che, in un istante, ha cambiato la sua vita per sempre.