Sisal, Eurojackpot premia l’Italia con 1 vincita da 678.358 euro

Sisal, Eurojackpot: vincita da 678.358,20 euro, il Jackpot per la prossima estrazione sale a 44.000.000 di euro

L’estrazione numero 49 di martedì 18 giugno di Eurojackpot ha portato una ventata di fortuna in Italia, in particolare nella città di Parabiago. Il gioco numerico a totalizzatore, con un montepremi comune in Europa, ha premiato il nostro Paese con diverse vincite, tra cui una rilevante 5+1. Grazie a un sistema nella Bacheca dei Sistemi, denominato “Primavera 24”, sono state realizzate 1 vincita 5+1, 5 vincite 4+1, 3 vincite 3+1 e 7 vincite 2+1. Il sistema vincente, suddiviso in 16 cedole da € 8,25 ciascuna, è stato proposto dal titolare del punto di Vendita Sisal Toto 13 Tabaccheria Bar, situato in Via Legnano 33.

Ogni cedola ha assegnato una vincita pari a € 42.397,38, per un totale complessivo di € 678.358,20. Tra i fortunati vincitori, ben 9 sono clienti abituali del Toto 13, mentre le restanti cedole sono state acquistate da altri punti vendita. La combinazione vincente dell’estrazione è stata: 4 - 10 - 23 - 24 - 25 con gli Euronumeri 7 e 8. Eurojackpot, il cui debutto in Italia risale a venerdì 6 aprile 2012, continua a coinvolgere milioni di giocatori in un’emozionante sfida internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, i partecipanti dei 19 Paesi coinvolti hanno la possibilità di aggiudicarsi un Jackpot milionario, che cresce rapidamente da 10 a 120 milioni di euro.

Il prossimo appuntamento con la fortuna è fissato per venerdì 21 giugno, con un Jackpot in palio di 44 milioni di euro. I Paesi partecipanti all’Eurojackpot sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia. Concludendo, l’estrazione di martedì scorso ha portato gioia e speranza ai numerosi vincitori italiani, in particolare ai clienti del Toto 13 di Parabiago. Non resta che incrociare le dita e attendere la prossima estrazione per tentare ancora una volta la fortuna.