Sisal: nuove vincite SuperEnalotto a Torino, Barletta e Aprilia

Sisal: il SuperEnalotto registra nuove vincite a Torino, Barletta e Aprilia. Il Jackpot arriva a 24.9 milioni di euro

Dopo la vincita del Jackpot da 85,1 milioni di euro centrata a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023, si nasconde il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 164 di giovedì 30 novembre, con il Jackpot che arriva a 24.9 milioni di euro in palio per il concorso di stasera, venerdì 1° dicembre 2023. È festa però per tre nuovi fortunati. Le giocate vincenti sono state realizzate ad Aprilia, Torino e Barletta. I vincitori hanno centrato 1 Punto 5 da 61.152,64 euro, grazie alla combinazione vincente 27, 38, 41, 81, 84, 86, J 49, SS 69.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 30 novembre ha assegnato ben 343.758 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.