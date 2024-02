Sisal ottiene il brevetto sull’approccio al Gioco Responsabile in Italia

Sisal si aggiudica il brevetto sull’approccio al Gioco Responsabile in Italia: l'obiettivo è prevenire comportamenti di gioco a rischio

Sisal ha ottenuto il brevetto per l’Italia del proprio metodo di Gioco Responsabile per il riconoscimento automatico e la mitigazione di comportamenti di rischio legati al gioco. Rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il brevetto riconosce l‘unicità dell’approccio utilizzato da Sisal e la sua capacità di offrire una soluzione concreta per prevenire il gioco problematico. Il sistema brevettato prevede l’utilizzo integrato di un dataset rappresentativo delle transazioni di gioco di un soggetto in un periodo specifico, di una analisi comportamentale, di un algoritmo di intelligenza artificiale e dall’eventuale attivazione di una o più azioni di mitigazione specificatamene individuate con il supporto di esperti.

Da sempre impegnata per la protezione dei consumatori, negli ultimi anni Sisal ha consolidato il proprio impegno sul Gioco Responsabile con un approccio distintivo che si basa sull’integrazione tra le ricerche che prevedono l’adozione delle scale psicologiche comportamentali e i più innovativi algoritmi di intelligenza artificiale, attività che ha consentito di riconoscere in anticipo situazioni potenzialmente rischiose e porre in atto idonei rimedi per rendere ancora più sicura e responsabile l’esperienza di gioco. Questo approccio, avviato da circa un anno, ha consentito di intervenire proattivamente su comportamenti, potenzialmente a rischio, di oltre 20.000 giocatori, garantendo loro una esperienza di gioco sostenibile nel tempo e lontana dagli eccessi.

Stefano De Vita, Responsible Gaming & Market Intelligence Director di Sisal, ha dichiarato: "Questo brevetto rappresenta il riconoscimento di un impegno trasversale che coinvolge tutta l’azienda. È un orgoglio per noi e un riconoscimento per il lavoro di squadra che ci ha visti partire dall'analisi del comportamento dei giocatori attraverso il nostro team di ricerca e collaborare con i colleghi che si occupano di innovazione e AI con lo scopo di mettere la tecnologia al servizio della prevenzione dei comportamenti problematici".

“Questo riconoscimento è un segnale tangibile dell'importanza cruciale dell'innovazione tecnologica nel plasmare modelli di business sempre più sostenibili. L'innovazione ci consente di supportare lo sviluppo dei prodotti, ma anche e soprattutto sviluppare strumenti che possano generare impatto. Nel nostro caso n’è l’esempio lampante la creazione di un algoritmo di intelligenza artificiale che ci aiuta a contrastare comportamenti di gioco problematici”, ha aggiunto Katia Colucci, Head of Innovation Lab di Sisal. Il riconoscimento del brevetto sul Gioco Responsabile è un ulteriore passo nella mission di Sisal per offrire la miglior esperienza di gioco responsabile, generando valore per la società e le persone.