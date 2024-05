Sisal presenta 'FOOD & FUN-lo show è servito', in programma il 9 maggio

Sisal Wincity Roma Vespasiano annuncia un'evento dedicato agli highlights dell'Europa League, in programma il 9 maggio

Giovedì 9 maggio, al Sisal Wincity Roma Vespasiano, nel cuore del quartiere Prati, si terrà un evento dedicato agli amanti del calcio e del buon cibo. In collaborazione tra Bombeer e Sisal, l'atmosfera si infiammerà con la passione del campionato di Europa League. Questo evento speciale è parte della rassegna annuale "FOOD & FUN - lo show è servito", che offre un programma variegato pensato per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagship Wincity. Oltre a Roma, saranno coinvolte anche le città di Firenze e Milano, quest'ultima protagonista della maggior parte degli eventi.

La serata sarà dedicata a un vivace dibattito sportivo, con un salottino dove i retroscena, le statistiche e i numeri del campionato di Europa League saranno i protagonisti. A guidare la discussione sarà Cristian Brocchi, noto centrocampista della Lazio, che con la sua esperienza di calciatore e allenatore, commenterà gli highlights della semifinale, con particolare attenzione alla squadra giallorossa che ha brillantemente superato il Milan nei quarti di finale.

Brocchi commenterà in diretta anche il match tra Bayern Leverkusen e Roma, ricordando la sconfitta della Roma nell'andata della semifinale dello scorso 2 maggio. Nonostante la sconfitta, l'entusiasmo per il futuro rimane alto, poiché la vincitrice di questa sfida avrà l'onore di avanzare alla finalissima del 22 maggio, in programma a Dublino. Oltre al calcio, il palinsesto degli eventi "FOOD & FUN 2024 - lo show è servito" include la partecipazione di musicisti del Blue Note Off, eventi comici e serate di karaoke. Sisal Wincity Roma Vespasiano offre un'esperienza unica, con spazi intrisi di contrasti tecnologici e una cultura del buon cibo, dove gli ospiti possono godere di emozioni autentiche e diventare protagonisti del loro tempo libero.

Tutti gli eventi serali inizieranno alle ore 21:00, ma per chi desidera vivere un'esperienza completa, sarà disponibile una cena a partire dalle ore 20:00. Questa combinazione di intrattenimento di alta qualità e gastronomia raffinata promette di regalare una serata indimenticabile, dove il divertimento e il buon gusto si fondono in un'atmosfera unica e coinvolgente.