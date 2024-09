Sisal: siglato accordo con Casinò di Campione per i tornei di poker con PokerStars

Sisal e Casinò di Campione: al via la partnership per l'organizzazione dei tornei di poker con PokerStars

È stato ufficializzato l'accordo tra Casinò di Campione e Sisal, per l'organizzazione dei tornei di poker nella prestigiosa casa da gioco italiana. Sisal, uno dei principali operatori nel settore del gioco regolamentato in Italia e parte del Gruppo Flutter, ha vinto la gara d’appalto indetta dal Casinò di Campione lo scorso autunno. L'accordo prevede la creazione di una poker room permanente e l'organizzazione di tornei dal vivo, sfruttando l'esperienza e il prestigio di PokerStars, uno dei marchi di punta del Gruppo Flutter.

Il Casinò di Campione, situato sulle rive del Lago di Lugano, in provincia di Como, è una delle destinazioni di poker più note in Europa. Grazie alla nuova partnership con PokerStars, rinomata per l’organizzazione dei migliori eventi di poker live a livello mondiale, il casinò si appresta a consolidare ulteriormente la sua reputazione internazionale. PokerStars, che ha recentemente festeggiato i 20 anni dell'European Poker Tour a Barcellona, gestisce poker room all'avanguardia in tutto il mondo, incluse quelle di Londra e Manila.

L'accordo tra Sisal e il Casinò di Campione ha una durata iniziale di 4 anni, con possibilità di estensione per ulteriori 3 anni. Nei prossimi mesi verranno forniti ulteriori dettagli sull’apertura della poker room e sull’organizzazione dei primi eventi live.

Cedric Billot, Director, Live Events Operations di PokerStars, ha espresso entusiasmo per la collaborazione: “Non vediamo l'ora di dare il via alla partnership con Campione e di offrire la migliore esperienza di poker ai nostri appassionati clienti italiani. Questo è solo l'inizio di un importante capitolo per il brand PokerStars in Italia”. Mario Venditti, Presidente di Casinò di Campione, ha sottolineato l'importanza dell'accordo per il rilancio del casinò: “Con i tornei di poker, il Casinò di Campione riparte con eventi competitivi che ne qualificano l’offerta, aumentando la visibilità e l'attrattività di una delle più importanti case da gioco d’Europa”.