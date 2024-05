Sisal, SuperEnalotto: al via l'iniziativa speciale 'UN'ESTATE A MILLE!'

Sisal, SuperEnalotto: presentata l'iniziativa speciale 'UN'ESTATE A MILLE!'

SuperEnalotto SuperStar torna con una straordinaria iniziativa estiva, pensata per regalare allegria e gratificazione ai giocatori in occasione delle vacanze. Con “UN’ESTATE A MILLE!”, l’iniziativa speciale del noto gioco a premi, saranno assegnati ben 1.000 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro, stabilendo così un record per il maggior numero di premi certi messi in palio nella storia del gioco. Le estrazioni speciali si terranno in quattro date distinte: martedì 25 giugno 2024, giovedì 27 giugno 2024, venerdì 28 giugno 2024 e sabato 29 giugno 2024. In ciascuna di queste occasioni, verranno assegnati 250 premi garantiti da 10.000 euro.

Partecipare all’iniziativa è facilissimo. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar convalidata per almeno uno dei quattro concorsi speciali, verrà assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con cui si concorrerà all’estrazione dei premi garantiti. Le giocate per il primo concorso speciale sono già aperte dal 31 maggio, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia. SuperEnalotto SuperStar offre diverse modalità di partecipazione, come le giocate casuali o le quote della Bacheca dei Sistemi di Sisal. Inoltre, per l’occasione, è disponibile una Scheda Speciale dedicata all’iniziativa che, tramite barcode, consente di giocare una combinazione per uno o più concorsi speciali aperti al momento della convalida.