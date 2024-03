Sisal, SuperEnalotto: cercasi 72 vincitori di premi da 10 mila euro

Sisal, SuperEnalotto “New Year’s Show”: mancano all'appello 72 vincitori dei premi da 10 mila euro assegnati nel dicembre 2023

Attraverso l'iniziativa speciale “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, nel dicembre 2023 sono stati assegnati 900 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023). Tanti italiani hanno partecipato, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.

E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 900 premi, infatti, sono 72 quelli non ancora riscossi. É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ ciascuno, 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, scadranno il 27, 28, 29 marzo a seconda della data del concorso giocato.

L’iniziativa “NEW YEAR’S SHOW” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 9 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 10.000€, hanno potuto distrarsi e divertirsi.