Sisal, SuperEnalotto: giocata vincente da 128 mila euro in provincia di FR

Sisal, SuperEnalotto: effettuata giocata vincente da 128 mila euro in provincia di Frosinone

L'ansia del tempo che scadeva si è trasformata in un lieto fine per il fortunato vincitore della provincia di Frosinone, che ha reclamato la sua vincita da oltre 128 mila euro al SuperEnalotto, realizzata tramite una giocata online. Il vincitore, noto con lo pseudonimo di "Cimario", ha espresso la sua gratitudine verso Sisal, dichiarando che giocherà sempre online e che questa vincita è stata la sua fortuna. Con il tempo che si avvicinava alla scadenza, Cimario si è presentato per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n. 18 di venerdì 2 febbraio, salvando così la sua vincita da una fine imminente.

Cimario, un pensionato che gode del tempo libero con i nipoti e si dedica ai suoi hobby, ha rivelato che la vincita gli permetterà di realizzare i suoi sogni di viaggi e di godersi momenti di qualità con la famiglia. I numeri fortunati, scelti casualmente, sono stati 2, 35, 38, 44, 68, 83, J 50, SS 73. "La fortuna sa dove trovarti e come raggiungerti", ha commentato Cimario, rivelando di giocare online solo il venerdì e di non aver controllato attentamente i numeri vincenti. Tuttavia, Sisal è intervenuta contattandolo tramite il processo di verifica delle vincite online non riscosse, un servizio esclusivo riservato ai giocatori online.

Una volta appresa la notizia della vincita, Cimario ha condiviso l'emozione con la famiglia e ha festeggiato insieme a loro. "Continuerò a giocare per il divertimento di un momento spensierato", ha dichiarato Cimario. "L'importante è sorridere alla vita e accontentarsi di quello che si ha. E io ho ricevuto tanto, non solo dalla vincita ma soprattutto dall’attenzione che Sisal mi ha riservato. Un momento indimenticabile e intriso di emozioni vere".