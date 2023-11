Sisal Wincity ospita Gianluca Impastato alla quarta serata di Food e Fun

Sisal Wincity, in scena lo spettacolo di Gianluca Impastato per la serata Food e Fun del 9 novembre

Giovedì 9 novembre, dalle h. 20.00, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo, un ospite d’eccezione, direttamente dal palco di Colorado, sarà il protagonista di un evento memorabile per un appuntamento di irresistibile comicità. La quarta serata di FOOD & FUN, un ciclo di 6 eventi in programma fino alla metà di dicembre, con cena e spettacolo, vedrà infatti esibirsi, grazie all’accordo sancito con lo storico Caffè Teatro di Samarate, Gianluca Impastato, un comico unico nel panorama italiano, affascinante e dotato di un raro talento comico, naturale.

Sarà soprattutto una serata per rivivere ricordi e momenti che il trascorrere del tempo ha lasciato indelebili, come i migliori personaggi che Gianluca Impastato ha realizzato negli ultimi 15 anni di Colorado su Italia 1. Da Il Fotomodello, che già realizzava quando era in gruppo con i “Turbolenti”; Chicco D'Oliva, intenditore di vini in grado di degustare tramite orefizio nasale; Mariello Prarapappo, l'investigatore dell'assurdo ma che alla fine è più assurdo lui di quello che racconta. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata coinvolgente e leggera unita a un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7, da non perdere, vedranno la partecipazione di “Gigi Cifarelli Trio” a firma Blue Note Off, fino all’atteso Gospel Show, per entrare appieno nell’atmosfera natalizia. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere con entusiasmo e passione. Diaz 7 è un luogo che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena (inizio ore 20.00) per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.