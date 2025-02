Sky Business e TheFork: la nuova funzionalità per godersi lo sport nei ristoranti

Sky Business e TheFork lanciano una nuova funzionalità per trovare i locali dove vedere il grande calcio e lo sport in diretta

La passione per lo sport unisce persone di tutte le età, creando momenti speciali in cui l’emozione del gioco si mescola al piacere della convivialità e alla buona cucina. Ora, grazie alla nuova collaborazione tra Sky Business e TheFork, l’esperienza di seguire una partita in compagnia diventa ancora più semplice e piacevole.

Attraverso l'app e il sito di TheFork, la piattaforma di riferimento per le prenotazioni online nei ristoranti, gli utenti possono facilmente individuare e prenotare i locali che offrono l'accesso agli eventi sportivi trasmessi da Sky Business. Quest'ultimo è l’offerta Sky pensata specificamente per ristoranti, bar, hotel, strutture ricettive e locali pubblici. Basterà applicare il filtro “Calcio e Sport Live” per scoprire i locali che trasmettono i grandi eventi sportivi in diretta, disponibile ogni giorno della settimana. Per i clienti di TheFork, questa nuova funzionalità rappresenta un modo semplice e immediato per scegliere dove godersi una partita, in un ambiente accogliente e sociale, gustando piatti di alta qualità mentre si tifa per la propria squadra del cuore, accompagnati dalla narrazione unica di Sky Sport.

La nuova iniziativa prende il via in concomitanza con la ripresa della UEFA Champions League e prevede una vasta programmazione sportiva nei locali con Sky Business, che include eventi esclusivi come tutta la Serie A ENILIVE (con 10 partite a turno), la UEFA Champions League (inclusa la partita del mercoledì su Amazon Prime Sportsbar), la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, nonché il meglio del calcio internazionale con Premier League e Bundesliga. Inoltre, Sky Business trasmette eventi di altri sport, come la Formula 1, la MotoGP, il basket NBA, il grande tennis (ATP, WTA, Wimbledon e US Open) e molti altri ancora.

Questa novità non solo facilita la vita agli appassionati di sport e buona cucina, ma risponde anche a una domanda crescente: secondo una ricerca Nielsen, oltre 4 milioni di italiani nella stagione 2024/25 guardano le partite in diretta nei bar o nei ristoranti. Inoltre, più di un terzo di coloro che seguono eventi sportivi nei locali sceglie di consumare un pasto completo durante l'evento, aumentando lo scontrino medio dei ristoranti rispetto a una serata senza eventi sportivi. Grazie alla collaborazione tra Sky Business e TheFork, seguire lo sport in compagnia diventa ancora più semplice e coinvolgente: basta aprire l'app, scegliere il ristorante giusto e godersi lo spettacolo.