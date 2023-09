Sky, cresce il numero di app disponibili: arriva "Amazon Music"

Sky, Amazon Music si aggiunge all'offerta della piattaforma: in arrivo più di 100 milioni di brani

Arriva oggi un’ottima notizia per gli abbonati Sky appassionati di musica: l'app di streaming musicale Amazon Music è ora disponibile su Sky Q e sulla smart TV Sky Glass. I clienti Sky con Sky Q e Sky Glass possono creare un account sul sito web di Amazon Music e scoprire milioni di brani, numerosi podcast e i migliori artisti con il piano Amazon Music Free, che mette a disposizione gratuitamente un’ampia selezione di brani in modalità shuffle e con annunci pubblicitari.

Gli abbonati ad Amazon Prime possono ascoltare i loro artisti, album e playlist preferiti su Amazon Music in modalità shuffle, senza pubblicità e senza costi aggiuntivi. Chi è iscritto al piano a pagamento Amazon Music Unlimited ha accesso ad oltre 100 milioni di canzoni, insieme a un catalogo crescente di brani in HD e Ultra HD, on-demand, senza limitazioni e senza pubblicità.

Per i clienti Sky Glass, l'esperienza sarà ancora più coinvolgente grazie allo spettacolare suono a 360° della soundbar integrata con l’arrivo di Amazon Music, che si aggiunge ad altre app di musica, tra cui Spotify, Vevo, RTL 102.5 Play e Radioplayer, continua a crescere l’ampio portafoglio di contenuti disponibili su Sky, che si conferma sempre di più la piattaforma di riferimento per chi vuole avere tutti i contenuti preferiti in un unico posto.