SKY, inaugurato negozio nel Molo B dell’Aeroporto di Roma-Fiumincino

SKY, apre oggi un un nuovo negozio all'interno del rinnovato spazio del Molo B di Fiumicino

In occasione della riapertura del Molo B dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino, Sky ha inaugurato oggi un nuovo negozio dedicato ai tanti viaggiatori che transiteranno nel rinnovato spazio dello scalo romano.

All’interno di questo nuovo corner, attivo per sei mesi nella Piazza T1, sarà possibile provare l’esperienza di Sky Glass, la smart tv di ultima generazione che ha ridefinito il modo di vivere la TV, integrando in modo semplice e intuitivo i contenuti di Sky, dei canali in chiaro e delle principali app in streaming. Disponibile in tre formati (43”, 55” e 65”) e in cinque diverse colorazioni (bianco ceramica, rosa champagne, verde alpino, blu oceano e nero antracite), Sky Glass è dotata di una soundbar Dolby Atmos® e uno schermo 4K HDR Quantum Dot ed è la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners.

Sarà inoltre possibile scoprire tutti i servizi offerti da Sky, tra cui anche Sky Wifi, l’offerta ultra-broadband di Sky premiata da Ookla® come rete fissa più veloce d’Italia, mentre i già clienti potranno ricevere assistenza specializzata ed essere supportati per ogni necessità.