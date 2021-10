Snam, l’azienda inclusa nel nuovo indice MIB ESG di Borsa Italiana

Snam è stata inclusa nel nuovo indice ESG di Borsa Italiana dedicato alle blue-chip italiane

Snam è stata inserita nel MIB ESG Index di Borsa Italiana, il primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane che premia le pratiche di sostenibilità più efficaci

L’indice, attivato in collaborazione con Vigeo Eiris (V.E., società di Moody’s ESG Solutions), ha individuato le migliori 40 società italiane quotate che hanno dimostrato una perfetta integrazione tra le performance economiche e i criteri ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

L’inserimento nell’indice è un riconoscimento delle strategie di Snam in ambito ESG, concretizzate nell’obiettivo delle zero emissioni nette fissato dalla società per il 2040 e nelle modifiche statutarie volte a rifletterne il crescente impegno nella transizione energetica e nell’equilibrio di genere. I fattori ESG sono centrali nelle strategie di Snam, come dimostrano gli oltre 20 obiettivi quantitativi che la società si è data al 2023 in tema di riduzione delle emissioni, iniziative sociali e di governance, parità di genere.