Snam premiata agli IFR Awards come "Sustainable Finance Issuer of the Year"

Snam vince il Premio International Financial Review per la leadership nella Finanza Sostenibile

Snam è stata insignita del titolo di "Sustainable Finance Issuer of the Year" durante gli IFR Awards, prestigioso riconoscimento assegnato da IFR – International Financial Review, una delle più autorevoli pubblicazioni internazionali specializzate nei mercati dei capitali. Questo premio celebra l'eccellenza nel settore finanziario e riconosce il ruolo pionieristico di Snam nell’innovazione della finanza sostenibile.

Attiva in questo ambito dal 2018, la società ha ottenuto il riconoscimento grazie ai risultati conseguiti nel 2024, tra cui l’emissione di prestiti obbligazionari Green e Sustainability-linked, caratterizzati da obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità. Un altro traguardo significativo è stata la sottoscrizione di una linea di credito Sustainability-linked da 4 miliardi di euro, la più rilevante nel settore utilities, che include un KPI specifico per la riduzione delle emissioni Scope 3. A questi successi si aggiunge anche il processo di diversificazione intrapreso dall’azienda, con l’apertura verso nuovi mercati e strumenti finanziari, come dimostra la recente emissione in sterline. L’impegno costante di Snam nella sostenibilità è stato inoltre riconosciuto da Moody’s attraverso il Net-Zero Assessment ottenuto nel 2024.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo premio, che rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno nella finanza sostenibile e del ruolo fondamentale che essa svolge nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti”, ha dichiarato Luca Passa, Chief Financial Officer di Snam, che ha ritirato il premio ieri sera a Londra. “Il riconoscimento è il frutto di una visione chiara, che vede nell’innovazione e nella sostenibilità due leve strategiche di crescita per Snam e per tutti i suoi stakeholder”.

Negli ultimi anni, l’azienda ha fatto passi da gigante nella transizione verso la finanza sostenibile, raggiungendo una quota pari a circa l’85% sul totale del funding, partendo dal 40% registrato nel 2020. L'obiettivo di Snam è continuare su questa strada, con l’intento di portare la percentuale al 90% entro il 2029.