Snam si aggiudica per il secondo anno il premio 'Transition Bond of the Year'

Snam premiata con il 'Transition Bond of the Year' per il primo EU taxonomy-aligned transition exchangeable bond in assoluto

Per il secondo anno consecutivo, Snam è stata insignita del premio "Transition Bond of the Year" da Environmental Finance, rinomata rivista specializzata nella finanza sostenibile. Quest'anno, il riconoscimento è stato ottenuto per il successo del collocamento dell'EU taxonomy-aligned transition bond convertibile in azioni ordinarie esistenti di Italgas, il primo di questo tipo mai emesso sul mercato. Questo bond riflette l'impegno continuo di Snam nell'adottare soluzioni innovative nel campo della finanza sostenibile. Con un valore di 500 milioni di euro e una scadenza fissata al 29 settembre 2028, il bond offre un tasso di cedola annuo del 3,250%. La transizione rappresenta un elemento centrale della strategia di Snam verso la finanza sostenibile, supportando le iniziative di transizione e decarbonizzazione e riaffermando il ruolo di leader della Società in questo settore.

L’emissione di questo bond ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di finanza sostenibile di Snam, tre anni prima del previsto. In occasione del Piano Strategico presentato lo scorso gennaio, Snam ha quindi aggiornato il proprio obiettivo di finanza sostenibile, incrementandolo dall’80% all’85% entro la fine del 2027. Per raggiungere questo traguardo ambizioso, Snam ha recentemente pubblicato il Sustainable Finance Framework, un aggiornamento del Framework del 2021 che segna un passo ulteriore verso un approccio che integra il mondo Green a quello Sustainability-Linked, puntando sulla trasparenza nell’allocazione del capitale e sulla chiarezza negli obiettivi della Società.

La strategia sostenibile di Snam si adatta ad un mercato in costante evoluzione, sempre più incentrato sulla trasparenza e sullo sviluppo di strategie di transizione credibili e ambiziose. In linea con questo impegno, nel febbraio 2024, Snam ha emesso il primo bond che combina una tranche Green volta al finanziamento di specifici progetti e una tranche Sustainability-linked legata ad obiettivi di riduzione delle emissioni scope 3, oltre che scope 1&2. L’operazione ha consentito di associare, da parte di una Società europea, per la prima volta in assoluto due strumenti in un’unica emissione, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato.