Snam spinge sull'innovazione, l'AD Venier: "Quest'anno ridurremo le emissioni di CO₂ del 20%"

Snam Innovation Day 2024: Innovazione e Sostenibilità per un futuro energetico più efficiente

Ospitata oggi a Milano la nuova edizione dell'Innovation Day di Snam, l’evento annuale che riunisce la community aziendale, esperti del settore e startup internazionali per discutere il futuro dell’energia all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. L’evento di quest'anno, intitolato "Evolving Horizons", ha posto l'accento su temi cruciali per l’industria energetica, come la transizione energetica e digitale, elementi centrali nella strategia di Snam per costruire un futuro sostenibile.

Le dichiarazioni di Stefano Venier, CEO Snam, ad affaritaliani

L'innovazione, il tema chiave dell'Innovation Day di Snam - come ci suggerisce il nome - resta al centro della strategia di crescita dell'azienda. "Parlando di innovazione", ha raccontato il CEO di Snam Stefano Venier, "possiamo dire che abbiamo raccontato meno di quanto effettivamente realizzato. L'anno scorso, per esempio, abbiamo prodotto un documentario che racconta la storia di un programma chiamato SnamTEC, avviato quattro anni fa, e che ha già percorso un importante cammino di innovazione".

"Abbiamo digitalizzato completamente il nostro sistema e implementato una control room per il monitoraggio in tempo reale di ogni singolo componente della rete, che, con i suoi 33.000 chilometri, è piuttosto estesa. Questa piattaforma rappresenta solo la base su cui ora stiamo integrando soluzioni di intelligenza artificiale, le quali ci aiuteranno a ottimizzare ulteriormente la gestione della rete, sia in termini di efficienza sia di efficacia. I benefici sono molteplici: oltre alla disponibilità e al funzionamento ottimale, queste innovazioni contribuiscono significativamente anche all'obiettivo di riduzione delle emissioni. Grazie a queste soluzioni, quest'anno siamo riusciti a migliorare l’efficienza della rete e prevediamo una riduzione delle emissioni di CO2 superiore al 20%, il doppio di quella ottenuta l'anno scorso", ha continuato Venier.

Sul fronte dell’Open Innovation, "è più difficile prevedere quando i risultati si concretizzeranno. Tuttavia, è fondamentale disporre di un portafoglio di soluzioni che stiamo già sviluppando. Eventi come quello di oggi ci permettono di arricchirlo ulteriormente".