Soldo, al Salone dei Pagamenti 2024 con nuove soluzioni per la gestione delle spese aziendali

Soldo torna al Salone dei Pagamenti: nuove soluzioni digitali per rivoluzionare la gestione delle spese aziendali

Soldo, fintech leader nella gestione delle spese aziendali, partecipa al Salone dei Pagamenti, evento di riferimento per il mondo delle soluzioni finanziarie digitali che si terrà fino al 29 novembre presso l'Allianz MiCo a Milano. Anche quest'anno, Soldo sfrutta la vetrina per illustrare come le sue tecnologie stanno rivoluzionando i pagamenti aziendali e supportando la crescita delle imprese italiane.

L'azienda ha preso parte al panel tematico “L’evoluzione dei pagamenti B2B: strumenti per la crescita delle imprese italiane e strategie per il successo”, tenutosi lo scorso lunedì 27 novembre. Durante la sessione, Flavia Alzetta, Chief Business Officer Financial Services di Soldo, ha approfondito il ruolo delle soluzioni digitali della fintech nel semplificare i processi aziendali, contribuendo a eliminare ostacoli burocratici e migliorare l’efficienza operativa. L’intervento si è focalizzato sull’adozione di tecnologie orientate ai pagamenti istantanei e sull’importanza di processi fluidi per le imprese, evidenziando come la digitalizzazione possa essere una leva strategica per il successo.

Durante il Salone, Soldo svela nuove funzionalità di prodotto pensate per soddisfare le esigenze specifiche delle imprese italiane. Queste innovazioni si inseriscono come un elemento chiave nella strategia della fintech, mirata a favorire la crescita aziendale, eliminare le inefficienze e potenziare la competitività a livello globale.

“Siamo lieti di partecipare anche quest'anno al Salone dei Pagamenti, un’occasione preziosa per condividere la nostra visione sull’evoluzione dei pagamenti: non più una prerogativa di pochi in azienda, ma un processo che può essere efficacemente distribuito tra diverse funzioni, mantenendo sempre un adeguato livello di controllo”, ha dichiarato Flavia Alzetta, Chief Business Officer Financial Services di Soldo.

L'intervista di Affaritaliani a Flavia Alzetta, Chief Business Officer Financial Services Soldo

Flavia Alzetta, Chief Business Officer Financial Services di Soldo, ha dichiarato: "Ci sono tre macro-trend che stanno trasformando il settore. Il primo riguarda i pagamenti istantanei o real-time, come SEPA Instant. Nel 2021, l’11% dei pagamenti internazionali e domestici utilizzava questo sistema; nel 2023, la percentuale è salita al 17% e si prevede che supererà il 20% entro fine anno, segnando una trasformazione ormai consolidata. Il secondo trend è la democratizzazione della tecnologia: soluzioni avanzate diventano accessibili anche per aziende meno tecnologiche, offrendo opportunità cruciali per innovare e migliorare i processi. Infine, c’è l’integrazione delle tecnologie, che permette di creare soluzioni innovative come quelle proposte da Soldo, che combina piattaforme tecnologiche e pagamenti per offrire strumenti avanzati di gestione delle spese aziendali".

Per quanto rigurda l'influenza che questi trend avranno sulle imprese italiane, Alzetta ha commentato: " Da una parte, queste tecnologie aiuteranno le aziende italiane a ripensare la loro proposta di valore, ossia ciò che offrono al mercato. Dall’altra, le spingeranno a rivedere i processi di gestione interna. Allo stesso modo, le tecnologie e i pagamenti possono stimolare le aziende a riconsiderare come gestiscono tutti i loro acquisti. Questo è importante perché apre la strada a un approccio completamente nuovo: riprogettare i processi fondamentali, le attività operative e persino la struttura organizzativa, concentrandosi su chi fa cosa e su come viene generato valore. In questo contesto, Soldo rappresenta un esempio concreto. La piattaforma consente alle aziende di gestire i budget, delegare responsabilità alle persone che effettuano acquisti, gestire i pagamenti, archiviare digitalmente tutta la documentazione e automatizzare la contabilità".

Alzetta ha concluso dando una panoramica di quello che sarà il futuro della gestione delle spese aziendali nei prossimi anni. Secondo la Chief Business Officer Financial Services di Soldo l’amministrazione aziendale è destinata a diventare sempre più digitale. Le aziende hanno l’opportunità di adottare sistemi che consentano di mantenere il controllo e la gestione dei dati in formato digitale, evitando investimenti onerosi in risorse umane per attività ripetitive. Questo approccio permette di ottimizzare i processi e di destinare le risorse verso attività a maggior valore aggiunto. La vera sfida, ha sottolineato, è accogliere pienamente la tecnologia e sfruttarla per ridefinire il modo di operare.