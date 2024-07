Sostenibilità, Poste Italiane: 1400 nuovi impianti fotovoltaici entro il 2026

Poste Italiane accelera verso la sostenibilità: 1400 impianti fotovoltaici entro il 2026

Poste Italiane, sotto la guida dell'Amministratore Delegato Matteo Del Fante, sta compiendo passi decisivi verso l'obiettivo della Carbon Neutrality entro il 2030. L'azienda ha annunciato l'installazione di 1.400 impianti fotovoltaici entro il 2026, confermando il proprio impegno per un futuro sostenibile. Un esempio emblematico di questa ambiziosa strategia è l'impianto fotovoltaico di Novara, il più grande tra i 20 presenti in Piemonte, con ben 1.600 moduli fotovoltaici installati.

Questo impianto non solo rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle emissioni di carbonio, ma anche un modello di innovazione e responsabilità ambientale per l'intero settore. L'iniziativa di Poste Italiane dimostra come le grandi aziende possano giocare un ruolo cruciale nella transizione verso un'economia a basse emissioni, contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.