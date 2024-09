Special Situations e rilancio aziendale: illimity al fianco delle imprese italiane. Intervista a Umberto Paolo Moretti

illimity e il futuro della finanza: nuove opportunità per le imprese italiane tra ristrutturazioni e transizione energetica

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una crescente volatilità e da sfide sempre più complesse per le imprese italiane, emerge un forte bisogno di soluzioni finanziarie innovative e non convenzionali. A differenza dei tradizionali strumenti bancari, queste soluzioni possono giocare un ruolo cruciale nel supportare aziende che si trovano in fasi delicate della loro vita, come ristrutturazioni aziendali, transizioni verso modelli di business più sostenibili o momenti di espansione strategica.

In questo quadro, illimity si distingue come una delle realtà più dinamiche del panorama finanziario italiano, grazie alla sua capacità di offrire servizi personalizzati e su misura, in particolare attraverso il team Turnaround & Special Situations.

Per approfondire queste tematiche, abbiamo intervistato Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround & Special Situations di illimity. Moretti è a capo di un team che si occupa di fornire supporto finanziario a società che attraversano momenti critici, contribuendo a rilanciarle o a consolidare la loro crescita.

L'intervista di affaritaliani.it a Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround & Special Situations illimity

Il mercato italiano sta esprimendo un crescente bisogno di soluzioni finanziarie che vanno oltre la tradizionale finanza bancaria e che possono contribuire a rafforzare e ridefinire il tessuto economico del Paese. Per questo, inizierei subito parlando dell'ultima operazione che ha visto illimity impegnata in prima linea: il finanziamento a favore della società italiana ISAB. Parliamo di un'operazione significativa per il settore energetico italiano, soprattutto per il suo impatto sulla transizione energetica. Potrebbe raccontarci come si è sviluppata questa operazione e quale ruolo ha avuto illimity?

"illimity ha strutturato un’operazione di finanziamento di 350 milioni di euro a favore di ISAB S.r.l., società italiana leader nel settore della raffinazione di idrocarburi e produzione di energia elettrica. Questo finanziamento, insieme a un prestito subordinato di 75 milioni di euro fornito dai soci, ha permesso di avviare un imponente piano di investimenti di 1,4 miliardi di euro che ISAB dovrà sostenere nel periodo 2024-2033. illimity ha sottoscritto una porzione del finanziamento pari a 52 milioni di euro, strutturato in modo da poter coinvolgere Trafigura, leader mondiale nella fornitura di commodities e partner strategico di ISAB", ha spiegato Moretti.

"Il piano di investimenti di ISAB mira non solo a rafforzare il core business, ma anche a sostenere la transizione energetica e ridurre l’impatto ambientale. Questa operazione si integra perfettamente con la visione di illimity, che supporta attivamente le iniziative green e sostenibili. Il Team Turnaround & Special Situations di illimity interviene spesso a supporto di società che devono presidiare o rafforzare il proprio posizionamento. La transizione energetica e, più in generale, la spinta verso la sostenibilità rappresentano una grande opportunità per costruire o ricostruire un vantaggio competitivo".

Quali sono gli ambiti di operatività del Team Turnaround & Special Situations, area della divisione Corporate Banking di illimity?

"Il Team Turnaround & Special Situations fornisce supporto finanziario ad aziende industriali in occasione di ristrutturazioni aziendali, di razionalizzazione della capital structure o di accelerazione della crescita della società, anche a completamento del percorso di rilancio aziendale. Questi servizi, forniti in momenti chiave della vita societaria, si inseriscono nella più ampia offerta di illimity, che include prodotti di Finanza Strutturata, Factoring, Capital Markets e Cartolarizzazioni".

Esistono tipologie di intervento dedicate ai diversi ambiti di operatività?

"Gli interventi di illimity si caratterizzano per il taglio 'sartoriale', ma è comunque possibile identificare forme tecniche tipiche dei vari ambiti di operatività. Nel mondo turnaround, in ambito quindi di ristrutturazioni aziendali, l’intervento principale è l’erogazione di finanza super senior che può essere accompagnata dall’acquisto (per cassa) di crediti finanziari, con contestuale riconfigurazione nell’ambito di una manovra finanziaria complessiva. Invece le special situations catturano una gamma più variegata di esigenze, si va dall’uscita di azionisti di minoranza, al supporto ad aumenti di capitale, passando per la costruzione di soluzioni ponte verso eventi di liquidità di medio periodo, e gli strumenti di elezione sono strumenti di debito subordinati o ibridi, come finanziamenti bullet o convertibili".

"L’accompagnamento di aziende nella fase finale di un percorso di rilancio, ad esempio l’uscita anticipata da accordi di ristrutturazione o 'bridge' a operazioni straordinarie, richiede un mix di forme tecniche meno sofisticate come finanziamenti MLT, RCF, linee per firma, che però, in questo particolare momento della vita aziendale, non sono ancora accessibili attraverso i canali bancari tradizionali e non sono reperibili, in tutto o in parte, presso gli investitori finanziari".

Guardando al futuro, quali settori o tipi di operazioni vedete come particolarmente promettenti per illimity nel contesto del turnaround e delle special situations, anche considerando le tendenze attuali del mercato?

"Vediamo un mercato in larga parte plasmato dalla volatilità dello scenario macroeconomico, condizionato anche dall’incertezza geopolitica. Come illimity siamo focalizzati nel fornire credito ad aziende ad alto potenziale attraverso servizi bancari moderni, digitali e personalizzati. Il nostro modello di business è capace di adeguarsi a tutti gli scenari grazie alle competenze specialistiche dei nostri team. In questo senso, le special situations possono fungere da opzione ponte verso finestre di M&A più attrattive o come supporto, meno invasivo in termini di diluizione, alla crescita. C’è un fabbisogno di finanza non coperto dalle banche tradizionali per aziende performanti, legato anche all’incremento dello stock di crediti Stage 2. Inoltre, vediamo un incremento della domanda di prodotti legati al turnaround, con particolare riferimento alla nuova finanza in prededuzione, grazie anche all’ampliamento di operatività di fatto offerto dallo strumento della Composizione Negoziata della Crisi".