Sperlari, nuova campagna DUDE per rilanciare il marchio Saila

Sperlari, lo spot per rilanciare Saila liquirizia e il suo “lato oscuro”

Sperlari rilancia Saila liquirizia e la riporta in comunicazione valorizzando il vissuto e la qualità della marca attraverso una brand personality più decisa, ruvida, audace e sensuale. Al centro della nuova campagna, firmata da DUDE, un’esperienza intensa di freschezza veicolata attraverso un linguaggio misterioso e sensuale, con l’obiettivo di aumentare la penetrazione sul target uomini 25-44 anni.

“Con questa campagna vogliamo comunicare una promessa di marca più forte, riprendendo gli elementi del dna di Saila e raccontandoli in chiave moderna per definire una brand personality in linea con l’anima del brand - ha dichiarato Anna Ciccone, Group Brand Manager Benessere di Sperlari – Partiamo dalla peculiarità della nostra liquirizia per creare una campagna distintiva”.

Sperlari riparte proprio dall’unicità di un prodotto che si distingue sul mercato per purezza e qualità per farlo rivivere in una chiave narrativa moderna, esaltato dal nuovo payoff SAILA, il lato oscuro della freschezza. La nuova personalità audace viene sottolineata dai colori bianco e nero, tipici della marca, calando lo spettatore nel magico mondo degli scacchi. Al centro del film l’esperienza di un ragazzo che si trova catapultato in una scacchiera e viene travolto dal bacio di una regina nera, appunto la liquirizia Saila.