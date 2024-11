Standard Ethics, ASPI: confermato il Rating “EE” e potenziate le prospettive di sostenibilità

ASPI, ottenuta la riconferma del Corporate Standard Ethics Rating "EE": continua l'impegno verso sostenibilità e responsabilità sociale

Standard Ethics ha riconfermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Autostrade per l’Italia (ASPI) con un giudizio “EE” e ha migliorato il Long Term Expected SER a “EE+”. Il primo rating Corporate SER per la società era stato attribuito nel 2023. Autostrade per l’Italia si conferma leader nazionale nel settore delle concessioni autostradali e sta portando avanti un significativo processo di trasformazione che ha interessato l’intera struttura aziendale, avvicinandola ulteriormente alle linee guida promosse da Onu, Ocse e Unione Europea.

Nel 2023, il Gruppo ha consolidato il proprio impegno verso la sostenibilità con l’evoluzione del programma “Next” in “Beyond the Next”, accompagnata da una revisione degli obiettivi del Piano di Sostenibilità. Le iniziative di rendicontazione extra-finanziaria e il sistema di governance della sostenibilità sono stati portati in linea con le migliori pratiche internazionali. Tra i risultati di rilievo, sul fronte ambientale spicca l’adozione del Climate Transition Plan, mentre in ambito sociale è stata introdotta una nuova Vision HSE. Per quanto riguarda la governance, sono state implementate Linee Guida Antitrust avanzate.

ASPI continua a sviluppare e modernizzare le infrastrutture attraverso nuove soluzioni tecnologiche, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e la continuità operativa delle proprie reti. Guardando al futuro, si prevede che il nuovo Piano di Trasformazione porterà ulteriori progressi su temi centrali come la tutela dei diritti umani, l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, l’engagement con gli stakeholder e il miglioramento della gestione della supply chain.