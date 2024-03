Studio Cappello, nel 2023 fatturato in crescita del 16% a € 6,5 mln

WMR Group, Studio Cappello chiude il 2023 con fatturato a 6,5 milioni di euro (+16%) e un ebitda di oltre 2 milioni

Il 2023 è stato un anno contraddistinto da importanti cambiamenti economici e sociali, e dall’avvento di tecnologie basate su Intelligenza Artificiale, che hanno modificato ed evoluto il modo di lavorare in molti settori e innalzato gli standard di molti servizi. Per Studio Cappello (brand di WMR) è stato un altro anno in crescita, con oltre 6,5 milioni di euro di fatturato e un ebitda di oltre 2 milioni, un +16% rispetto all’anno precedente; il tasso di fedeltà dei clienti superiore al 90%; oltre 80 dipendenti attivi nelle diverse divisioni. I previsionali di crescita nel 2024 sono ancora più importanti e prevedono un rafforzamento delle aree strategy e creativa e dei relativi servizi, e un consolidamento organizzativo delle aziende del gruppo.

Tra i clienti attivi seguiti: Franz Kraler, fashion luxury store multibrand; DrMax, una delle principali catene farmaceutiche in Europa; NenciniSport, e-commerce sporting goods tra i primi in Italia per crescita; Mohd, e-commerce mobili arredo tra i leader in Italia per fatturato; SignorPrestito, erogazione di prestito alla persona; Pittarello e Scarpamondo, e-commerce e retail tra le principali catene specializzate; Gastrodomus, e-commerce del settore della ristorazione; Autotorino, dealer auto italiano.

“In un anno difficile e di transizione per molti, siamo felici di essere riusciti comunque a fare un altro passo in avanti mantenendo la fiducia di molte aziende e portandone a bordo di nuove con progetti ambiziosi”, ha commentato Silvio Zanarello, Sales Director e Co/owner WMR Group.

Da diversi anni Studio Cappello figura tra le più qualificate agenzie di performance & digital marketing non solo in Italia ma in Europa. L’introduzione dell’Adaptive AI nei reparti dell’azienda, e l’approccio data-driven hanno consentito a Studio Cappello di puntare alla crescita delle performance dei clienti. Tra le unità interne potenziate nel 2023 figura la Marketing Automation, probabilmente lo strumento meno o male utilizzato dagli e-commerce dalle aziende retail o omnichannel, che permette concretamente di valorizzare KPI come il customer lifetime value con un diretto impatto su fatturato, vendite, utili. L’azienda collabora da tempo con università ed enti di sviluppo e porta avanti una serie di iniziative per la formazione e l’aggiornamento costante come i WMR Talks o l’evento Ecommerce Strategies.

Andrea Cappello, CEO WMR Group, ha dichiarato: “Sempre più i nostri clienti ci considerano consulenti da avere al proprio fianco nel loro processo di crescita e di digital marketing innovation. Un percorso che sempre più richiede competenze verticali ed esperienza per poter anticipare e gestire le diverse innovazioni e rivoluzioni che il fare marketing oggi richiede”.

Gli obiettivi aziendali del 2024 puntano ad un rafforzamento dei servizi strategy e content, oltre che ad un maggiore consolidamento organizzativo delle aziende del gruppo,e con una previsione di crescita del fatturato a due cifre percentuali.