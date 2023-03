SuperEnalotto, centrato il "5" da 252 mila eura

SuperEnalotto: a Bovisio-Masciago una vincita punti da 252.649,96 Euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 marzo, con il Jackpot che arriva a 65,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 9 marzo. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5", che ha riscosso una vincita punti da 252.649,96 euro. Il punto vendita Sisal Bar Franca situato in via Marconi, 1 a Bovisio-Masciago (MB) ha convalidato la vincita e consentito la riscossione del premio. La combinazione vincente, che ha portato a raggiungere la vittoria finale, è stata: 2, 38, 49, 64, 81, 89, J 43, SS 10.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 518.240 vincite. L’ultimo "6", da oltre 371 milioni di euro, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi.