Telemedicina, nuove frontiere grazie alla rete in fibra ottica di Open Fiber

Open Fiber a servizio dell'innovazione: controllo a distanza h24 e in tempo reale del paziente grazie alla connessione ultraveloce

Meno interruzioni del servizio di telemedicina e maggior soddisfazione dei pazienti grazie alla rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di Open Fiber. Questo il risultato del progetto pilota per l’assistenza dei pazienti in ricovero domiciliare portato avanti dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, Open Fiber, ed ELIS.

WE-EASE-IT (AN OPEN SMART AMBULATORY 4.0 EMPOWERING CHRONIC PATIENTS) – questo il nome ufficiale del progetto - ha lo scopo di lanciare un nuovo modello di servizio ospedaliero che ricorre all’ICT al fine di migliorare il processo di monitoraggio per i pazienti cronici. Nella prima fase della sperimentazione si è monitorato a distanza diversi pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva attraverso l’utilizzo di un pulsossimetro e dell’applicazione BPCOmedia-AIPO, la quale permette il monitoraggio dei parametri del paziente (livello di ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca). Tramite 3 misurazioni giornaliere e un algoritmo predittivo il sistema è in grado di monitorare le condizioni del paziente e inviare alert nel momento in cui i parametri non siano in linea con quanto previsto.

Nel caso in cui la misurazione non dovesse risultare in linea con i parametri attesi, il paziente può essere visitato a distanza da qualsiasi dispositivo collegandosi da browser.

Durante la sperimentazione è stata anche sottoposta una survey ai pazienti per capire se e quanto questo sistema di monitoraggio a distanza sia stato gradito. Incrociando il dato emerso sulla frequenza del disturbo audio/video e il dato sulla frustrazione dei pazienti si è evidenziato che gli utenti che viaggiano su rete Open Fiber hanno subito molte meno interruzioni o fastidiosi rallentamenti durante le televisite, confermando l’essenzialità di una rete completamente in fibra ottica per garantire un servizio che sia efficace e fluido per i pazienti. L’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber offre infatti sicurezza e performance elevate, è in grado di raggiungere velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.