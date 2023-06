Terna, aggiudicato l’International Edison Award 2023

Terna vincitrice dell’International Edison Award per il progetto della nuova interconnessione Italia-Francia

Terna si è aggiudicata l’International Edison Award, il principale riconoscimento nel settore dell’energia elettrica promosso ogni anno dall’Edison Electric Institute, l’associazione statunitense delle industrie elettriche. Il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è stato premiato per il progetto della nuova interconnessione elettrica fra l’Italia e la Francia che unirà le stazioni elettriche di Piossasco (in provincia di Torino) e di Grand-Île (in Francia), passando le Alpi attraverso il tunnel del Frejus.

Con i suoi 190 chilometri (di cui 95 km in Italia), questo nuovo collegamento sarà il più lungo elettrodotto in corrente continua via cavo al mondo. Il collegamento è completamente invisibile, in quanto integrato nelle infrastrutture autostradali già esistenti, tra cui 28 viadotti, così da eliminare ogni impatto sull’ambiente circostante.

“Terna è onorata di ricevere dall’Edison Electric Institute il prestigioso International Edison Award”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato di Terna. “La nuova interconnessione tra Italia e Francia sarà la più lunga al mondo nel suo genere. Si tratta di una infrastruttura altamente sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia, che favorirà significativamente l'integrazione dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili e, cosa più importante, sosterrà gli obiettivi europei di decarbonizzazione”.