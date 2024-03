Terna Forward e DXT chiudono un round di investimento da € 2,8 mln in Wesii

Transizione energetica, Terna Forward e DXT annunciano la chiusura di un round di investimento da 2,8 milioni di euro in Wesii

Terna Forward, società del Gruppo Terna dedicata all’innovazione tecnologica e alle iniziative di Corporate Venture Capital, e DXT Commodities (DXT), società del Gruppo Duferco, annunciano il completamento di un round di investimento da 2,8 milioni di euro, tramite aumento di capitale congiunto, in Wesii, società italiana leader di mercato nei servizi di ispezione e telerilevamento nel settore delle energie rinnovabili.

Le tradizionali pratiche di ispezione di impianti fotovoltaici, eolici o delle linee elettriche, infatti, comportano verifiche a terra che possono richiedere molto tempo e un impatto significativo sui costi. Wesii si è concentrata, sin dalla sua fondazione, sull’uso di droni e di aerei, dotati di telecamere ad alta definizione e termiche a infrarossi, per l'analisi termografica degli impianti rinnovabili e delle infrastrutture elettriche, garantendo così un alto livello di accuratezza delle analisi tale da identificare e geolocalizzare eventuali anomalie.

I dati raccolti dalla startup vengono catalogati, standardizzati e analizzati con il supporto di algoritmi di intelligenza artificiale e di una piattaforma proprietaria, al fine di migliorare ulteriormente la manutenzione predittiva e il monitoraggio degli asset. Quello in Wesii è il primo investimento diretto in una pmi innovativa da parte di Terna Forward, la società del Gruppo Terna guidato da Giuseppina Di Foggia, nata per individuare e sostenere, con un approccio di open innovation, le realtà più promettenti e con le tecnologie di maggiore impatto per accelerare la transizione energetica, anche attraverso investimenti di Corporate Venture Capital.

Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna e Amministratore Delegato di Terna Forward, ha commentato: “Abbiamo creduto fin dall’inizio in Wesii. Questo investimento dimostra sempre di più il nostro impegno a supportare le aziende innovative che stanno guidando il cambiamento. La digitalizzazione e la transizione energetica sono due temi fondamentali del nostro tempo e Wesii, con il proprio know-how e la sua tecnologia, ha il potenziale per diventare un leader nel settore. L’investimento diretto nella startup, insieme alla condivisione di competenze che scaturisce da questa operazione, rappresenta la soluzione migliore per fare innovazione e contribuire allo sviluppo sostenibile, di Wesii, del sistema economico italiano e del futuro del sistema elettrico”.

Maurizio Cencioni, Amministratore Delegato di DXT, ha aggiunto: “L’ulteriore investimento in Wesii sottolinea la nostra fiducia nell’azienda e il nostro impegno per l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, al fine di guidare la transizione verso un’energia più pulita”.

Terna Forward, costituita a novembre 2022 è Limited Partner dei comparti “Energy Tech” e “Infra Tech” del Fondo Corporate Partner I di CDP Venture Capital che hanno già effettuato 7 investimenti in tecnologie digitali e sostenibili per la transizione energetica.