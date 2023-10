Thales Alenia Space: al via progetto per la previsione delle inondazioni

Thales Alenia Space: avviata iniziativa per finalizzare un modello digitale per la previsione delle inondazioni

Nell’ ambito dell'ambizioso programma Destination Earth (DestinE) dell'Unione europea, l'Agenzia spaziale del Lussemburgo (LSA) sostiene dall’inizio del 2023 Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %) e i suoi partner, ossia il Luxembourg Institute of Sciences and Technologies (LIST) e PricewaterhouseCoopers Luxembourg (PwC), nell'iniziativa destinata a sviluppare un Proof of Concept di un modello digitale per la previsione delle inondazioni. Il progetto è finanziato dal Governo del Lussemburgo tramite un contratto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito del programma spaziale nazionale lussemburghese LuxIMPULSE.

Utilizzando modelli del sistema terrestre, fonti di dati e tecnologie innovative, i gemelli digitali vengono sviluppati con l'obiettivo finale di consentire a un'ampia varietà di utenti di esplorare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle diverse componenti del sistema terrestre e di valutare le possibili strategie di adattamento e mitigazione. In Europa esistono diverse iniziative istituzionali strutturali in questo settore, come Destination Earth, finanziata dalla Commissione europea, o Digital Twin Earth dell'ESA, finanziata da un gran numero di Stati membri dell'ESA. L'obiettivo finale di queste iniziative è quello di creare un modello digitale della Terra che sarà utilizzato per monitorare gli effetti delle attività naturali e umane sul nostro pianeta, anticipare gli eventi estremi e adattare le politiche alle sfide legate al clima.

L'iniziativa nazionale di Thales Alenia Space in Lussemburgo potrebbe infine contribuire a questo obiettivo integrando una nuova componente sviluppata a livello regionale alla previsione delle inondazioni Digital Twin Earth. Il prototipo del Proof of Concept del modello digitale della Terra sarà presentato alla comunità per raccoglierne i commenti, discutere collettivamente il valore aggiunto che può apportare e le evoluzioni auspicate per le prossime fasi.

Le inondazioni hanno recentemente causato enormi danni in tutto il Lussemburgo. Con questo Proof of Concept, il Centro di Eccellenza Digitale di Thales Alenia Space in Lussemburgo e i suoi partner intendono dimostrare i vantaggi di un Gemello Digitale della Terra applicato alla gestione delle inondazioni: previsione dell'inondazione, valutazione e previsione dell'impatto. Dalla sua creazione nel settembre 2021, Thales Alenia Space in Lussemburgo si concentra sullo sviluppo di soluzioni digitali all'avanguardia in tutti i settori spaziali: le comunicazioni, l'osservazione, la navigazione e l'esplorazione. Sfruttando i big data, l'intelligenza artificiale e le tecnologie della cybersicurezza, raccoglie le complesse sfide dei sistemi satellitari end-to-end, puntando all'eccellenza in termini di esperienza utente.

“Siamo orgogliosi di essere a capo di questa iniziativa di digital twin della Terra per le inondazioni, una iniziativa in perfetta sintonia con il nostro motto 'Space for life'", afferma Etienne Barritault, General Manager di Thales Alenia Space in Lussemburgo.

Thales Alenia Space metterà a frutto le sue competenze per la creazione delle basi dell’infrastruttura di dati e il coordinamento necessario alla gestione efficace del sistema del Proof of Concept del digital twin. Il corretto funzionamento del modello di simulazione per il calcolo delle previsioni richiederà l’estrazione, la trasformazione e il caricamento di ingenti flussi di dati. Per rendere il sistema attraente per una varietà di utenti finali, è stata prestata particolare attenzione ad aspetti come la cybersicurezza, la scalabilità, le prestazioni e l’implementazione economicamente efficiente.

Il LIST apporta la sua esperienza e know-how in materia di rilevamento e previsione delle inondazioni via satellite, intelligenza artificiale, gestione dei dati e analisi visiva per il supporto alla decisione, fornendo inoltre capacità avanzate di visualizzazione dei dati e di calcolo ad alte prestazioni (HPC).

“Con i nostri algoritmi abbiamo contribuito di recente al lancio riuscito del primo sistema satellitare di monitoraggio globale delle inondazioni. Lo studio del Proof of Concept ci dà l’opportunità di sviluppare e testare le tecnologie che consentono la riduzione delle incertezze nelle previsioni di inondazioni grazie ai dati satellitari”, ha dichiarato Patrick Matgen, il responsabile del gruppo di telerilevamento del LIST.

PwC sta gestendo la comunità dei potenziali utenti in Lussemburgo, valutando le loro necessità per segmento. Alcuni utenti in effetti sono interessati alla previsione a breve termine e alla valutazione dei rischi, mentre altri preferiscono conoscere gli impatti a lungo termine sulle inondazioni di tendenze globali come il riscaldamento climatico.

“Questo digital twin per le inondazioni a livello regionale rappresenta una duplice opportunità per il Lussemburgo: acquisire un livello superiore di competenze e soluzioni per evitare i fenomeni meteorologici estremi e costruire un ecosistema di classe mondiale per cogliere le grandi opportunità internazionali”, ha affermato Laurent Probst, Partner di PwC Luxembourg.

“I digital twin della Terra sono destinati a rivoluzionare il modo in cui prevediamo e gestiamo le catastrofi naturali e il cambiamento climatico. LSA sostiene con entusiasmo questa iniziativa, che riunisce l’universo digitale e lo spazio a vantaggio del nostro pianeta”, ha concluso Alessandro Grasso, Project Manager dell’osservazione della Terra presso LSA.