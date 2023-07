TIM, al via la vendita di polizze assicurative nei negozi

TIM, da oggi è possibile attivare le soluzioni assicurative TIM MyBroker: il servizio sarà esteso a oltre 200 negozi TIM Retail

Nei negozi TIM è possibile attivare da oggi le soluzioni assicurative di TIM MyBroker, già presenti sul sito web. Il servizio è disponibile in alcuni punti vendita di Roma, Milano, Genova e Napoli e sarà esteso progressivamente agli oltre 200 negozi TIM Retail distribuiti sul territorio nazionale per rendere l’esperienza di acquisto più semplice e diffusa. In aggiunta il servizio sarà presto disponibile anche presso i punti vendita KENA.

Grazie alla capillarità della rete di vendita TIM, si potrà quindi scegliere il negozio più vicino alla propria abitazione e acquistare i prodotti assicurativi sviluppati da TIM MyBroker per andare incontro alle esigenze della clientela TIM.

Oltre al prodotto TIM myHealth che garantisce assistenza medica all’assicurato e alla sua famiglia e TIM myPet, polizza specifica per gli animali domestici, disponibili a breve anche prodotti assicurativi dedicati alla casa, alla protezione dei device oltre a una polizza che garantisce un indennizzo a copertura delle bollette mensili dell’assicurato (telefonia, gas, luce, pay tv) in caso di infortunio o malattia, nonché un prodotto per gli amanti dello sci.

Grazie ad una user experience semplificata, il cliente che acquista le polizze, nei negozi o sul sito dedicato, può gestirle online in maniera flessibile e in totale autonomia nell'area clienti riservata.