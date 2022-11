TIM, contro la violenza sulle donne alla 4 Weeks 4 Inclusion

TIM, alla 4 Weeks 4 Inclusion una giornata dedicata a contrastare la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, 4 Weeks 4 Inclusion ha dedicato la sua intera programmazione al tema della discriminazione sessuale e al contrasto della violenza di genere. TIM, promotrice della manifestazione interaziendale ideata per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, è da tempo impegnata in questa battaglia. Il Gruppo ha messo a disposizione dei suoi dipendenti diversi presidi a supporto delle vittime o dei testimoni, che vanno dalla consulenza psicologica a quella legale.

“TIM contro le molestie di genere, sessuali e il bullismo”, è uno dei tasselli del Progetto Donna, che rappresenta l'impegno di TIM per aumentare la cultura delle pari opportunità e accelerare la crescita professionale delle donne in azienda e non solo. Il progetto, che non si rivolge esclusivamente alle donne ma a tutta la popolazione aziendale, si articola in tre filoni: "governance e indirizzo", "clima e cultura" e "empowerment e carriera".

La 4 Weeks 4 Inclusion vede coinvolti quest’anno 300 partner diversi, impegnati in una maratona di quattro settimane consecutive. Il programma, fitto di interessanti eventi, può essere facilmente raggiunto sul sito dedicato. Gli utenti da casa avranno la possibilità di seguire gli incontri in diretta streaming, così da non perdersi nulla delle giornate in difesa delle donne.