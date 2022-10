TIM e Qualcomm, siglata partnership per nuovi servizi 5G

TIM e Qualcomm, al via accordo per creare nuovi servizi 5G a onde millimetriche destinati alle smart city

Il Gruppo TIM sigla un accordo di collaborazione con Qualcomm Technologies Inc., con l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi smart city abilitati dalla tecnologia 5G a onde millimetriche (mmWave). Alcune fortunate città italiane potranno sperimentare il successo della nuova partnership, che punta ad offrire applicazioni innovative per una gestione più efficiente e più sostenibile delle città. Verranno promosse soluzioni di nuova generazione per accompagnare i cittadini nella visione di esperienze immersive in occasione di eventi culturali e di intrattenimento dal vivo, con servizi di realtà aumentata e virtuale che utilizzano il 5G mmWave.

La larghezza di banda molto ampia e la bassa latenza associate a questa nuova tecnologia, assicurano prestazioni ottimali della rete mobile e la creazione simultanea di contenuti di alta qualità in Extended Reality ad un elevato numero di persone dotate di dispositivi 5G di ultima generazione. In occasione di eventi particolarmente affollati come concerti, stadi, musei, sedi di aziende e imprese, piazze pubbliche, non ci saranno più problemi di connessione.

L'accordo tra TIM e Qualcomm Technologies Inc. prevede l'avvio di una serie di interessanti iniziative, che permetteranno ai clienti TIM di vivere nuove esperienze digitali attraverso un'ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, occhiali XR e PC. Si aggiungeranno nuove soluzioni digitali ad alta definizione secondo il modello del metaverso, che potranno essere applicate sia nelle aree urbane che nell’ambito dell'Industria 4.0, oltre a garantire prestazioni elevate e sicure per la gestione dei veicoli a guida autonoma.

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, ha commentato: “Il mercato delle smart city rappresenta un ambito ad alto potenziale su cui stiamo puntando e l’accordo con Qualcomm va in questa direzione. Siamo l’unico operatore in Italia in grado di poter offrire alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini tutte le tecnologie necessarie per accelerare la transizione digitale. Ci poniamo sul mercato come il partner di riferimento con soluzioni ICT innovative e sicure. Grazie alle nostre connessioni 5G e fibra abbinate al Cloud, all’IoT e alla cybersecurity offriamo alle Amministrazioni le leve tecnologiche per competere e trasformare le città in luoghi più efficienti e sostenibili”.

Enrico Salvatori, SVP & President Qualcomm Europe, ha dichiarato: "Questa collaborazione ci permetterà di offrire esperienze premium ai consumatori di tutta Italia attraverso una serie di incredibili progetti 5G mmWave. Si tratta di un'opportunità straordinaria per dimostrare la capacità di questa tecnologia di offrire esperienze premium e portarle nelle mani dei consumatori italiani. Il 5G mmWave offre una velocità di trasmissione dati elevatissima, una latenza bassissima per l'interattività in tempo reale e un'enorme capacità di rete, soprattutto in luoghi ad alta densità, dove il 5G mmWave si inserisce naturalmente come complemento del 5G Sub6. È una collaborazione entusiasmante e siamo orgogliosi di farne parte. Non vediamo l'ora di vedere i progetti che saranno realizzati".