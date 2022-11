TIM, Elio Schiavo è il nuovo Amministratore Delegato di Noovle

TIM, Elio Schiavo è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Noovle

Il Consiglio di Amministrazione di Noovle, Società benefit interamente controllata dal Gruppo TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Mariarosaria Taddeo, ha nominato Elio Schiavo nuovo Amministratore Delegato. Schiavo è entrato in TIM lo scorso maggio con il compito di guidare il processo di riorganizzazione delle attività Enterprise, ed è attualmente Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM. Nella Business Unit rientrano inoltre le attività di Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) e Telsy (Cybersecurity).

La nomina di Elio Schiavo rappresenta un primo passo verso la riorganizzazione delle attività di TIM Enterprise, la nuova Business Unit dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti, per cui è stato avviato il processo di societarizzazione come previsto dal Piano industriale. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di Noovle hanno espresso il loro sentito ringraziamento per il lavoro svolto da Carlo d’Asaro Biondo, Amministratore Delegato uscente che lascerà il Gruppo a fine anno, e i migliori auguri a Elio Schiavo per questa nuova importante sfida.