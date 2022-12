TIM, on air due spot dedicati alle offerte di Natale

TIM: in onda i due nuovi capitoli del format ‘La forza delle connessioni’, dedicati alle offerte natalizie

TIM ha lanciato i due nuovi capitoli del format ‘La forza delle connessioni’ sulle offerte natalizie. Gli spot, accompagnati dal claim ‘Scegli TIM per i tuoi regali’ e con protagonista il campione olimpico Marcell Jacobs, sono dedicati alla ‘Fibra fino a 10 Giga’, ‘TimVision intrattenimento’ e alla speciale promozione ‘2×1’, grazie alla quale i clienti TIM possono avere due smartphone acquistando un solo dispositivo.

Nel primo spot, grazie alla potenza della fibra fino a 10 Giga TIM, il Natale si accende con il film di Netflix Slumberland - Nel mondo dei sogni grazie all’offerta ‘TimVision intrattenimento’ con Netflix e Disney Plus. Nel secondo spot, torna invece la promozione ‘2×1’ di TIM, ottima per i regali di Natale, valida per i Samsung della gamma Galaxy S22 oppure Galaxy Z Fold4 e Flip4, per ottenere senza costi aggiuntivi un Samsung Galaxy A13.

Entrambi gli spot sono accompagnati dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel’ e programmati da oggi fino al 24 dicembre sulle principali emittenti nazionali e sul web, con una video strategy dedicata.