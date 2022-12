TIM, presentata l'applicazione "Women Plus"

TIM lancia "Women Plus", progetto a sostegno dell’occupazione e dell’empowerment femminile

TIM dimostra il proprio impegno verso il raggiungimento della parità di genere, presentando al pubblico un nuovo innovativo progetto sull'empowerment femminile. Parliamo di Women Plus, l'applicazione realizzata in associazione con enti ed aziende di alto livello, che avrà l'obiettivo di sostenere ed incrementare l'occupazione femminile e il ruolo delle donne nel mondo dell'economia. Negli ultimi tre anni, sono stati registrati livelli significativamente bassi riguardo la presenza femminile nei luoghi di lavoro; livelli che hanno spinto le imprese a fare del proprio meglio per ribaltare la situzione. Basta pensare che al momento, le donne attive in Italia sono solo il 48,3%, con un posizionamento al 26° posto nell’Unione Europea.

L’applicazione, gratuita e scaricabile a partire dalla primavera del prossimo anno, si rivolgerà alle donne non occupate, in cerca di una nuova occupazione e/o di nuove competenze trasversali per lanciarsi nel mondo del lavoro; alle donne occupate che vogliono migliorare la propria condizione; ai NEET, ossia alla quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione e alle studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori e delle università che vogliono orientarsi nel mondo del lavoro. All’interno dell’App si troveranno offerte di lavoro messe a disposizione dalle principali agenzie per il lavoro e dalle imprese che hanno promosso Women Plus, insieme ai percorsi formativi pensati per incrementare le competenze.

In occasione della 4 Weeks 4 Inclusion, una kermesse interaziendale che coinvolge oltre 300 partner impegnati in una maratona di 4 settimane sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, TIM ha avuto la possibilità di presentare il progetto. L'Amministratore Delegato del Gruppo, Luigi Labriola, ha dichiarato: "Dobbiamo dare una risposta a tutte le donne che cercano di comprendere quali sono i posti di lavoro a disposizione, quali sono le competenze che il mercato richiede e dove possono trovare corsi di formazione. Women Plus è un'applicazione che risponderà a queste esigenze".

"Abbiamo deciso insieme ad altre 200 aziende che era il momento di non aspettare che i problemi fossero risolti da qualcun altro, ma dare il nostro contributo per risolverli. Quindi insieme abbiamo creato un'applicazione che sarà disponibile all'inizio di aprile e indichiamo i posti di lavoro disponibili, le competenze richieste e i corsi di formazione per rispondere a quelle che sono le esigenze e le domande del mercato", spiega Labriola.

Inoltre, l'applicazione permetterà di visualizzare talk ispirazionali nei quali Fabi Saad, l’imprenditrice brasiliana che anima il progetto ‘Mulheres Positivas’ che TIM ha sostenuto in Brasile, intervisterà role model e testimonial che racconteranno storie esemplari e motivazionali e percorsi di mentoring. Questo perchè, come riporta Labriola: "Dobbiamo dimostrare che ci sono modelli altrettanto virtuosi e che creano altrettanta soddisfazione nelle persone, che non necessariamente sono quelli del calciatore famoso, dell'attrice, della cantante".

“Crediamo che la diversità e l'inclusione siano valori importanti, TIM è tra le aziende con il maggior numero di donne nel Consiglio di Amministrazione. Vogliamo rendere l’Italia competitiva in Europa grazie al contributo di donne e uomini e fare in modo che non siano l’età, il genere, la provenienza geografica o il desiderio di genitorialità a creare opportunità di lavoro reali, ma i loro desideri”, ha concluso Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.