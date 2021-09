TIM, Roberto Mancini al fianco di Lino Banfi nei nuovi spot di TimVision

TimVision, on air da oggi i nuovi spot con Roberto Mancini al fianco di Oronzo Canà

In vista delle partite di qualificazione della Nazionale ai mondiali 2022, TIM lancia i nuovi spot di TimVision, facendo scendere in campo accanto al personaggio interpretato da Lino Banfi, Oronzo Canà, un testimonial d’eccezione: Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia. Cambia inoltre il tormentone che prima conteneva l'esclamazione "porca puttena", ieri andata regolarmente in onda nonostante le polemiche: l'accento è ora sulla parola "lapalissianamente".

La campagna pubblicitaria dell’azienda, con la direzione creativa di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, sarà trasmessa in occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali 2022 e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali e sui canali digital, social, stampa e affissioni.

Si rinnova così l’offerta della piattaforma streaming del Gruppo per trasmettere il calcio nazionale e internazionale: Dazn con la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League e altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League Eurosport Player, il tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e i match della LBA di basket e molto altro.