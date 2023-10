Too Good To Go: al via la partnership con Satispay

Too Good To Go e Satispay: la nuova collaborazione contro ​lo spreco di cibo

Satispay, l’innovativa soluzione di pagamento digitale alternativa e indipendente leader in Italia, ha avviato una collaborazione con Too Good To Go, il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari, per consentire alle persone di utilizzare la modalità di pagamento semplice e sicura che l’Azienda offre. Oltre a migliorare ulteriormente l'esperienza di acquisto dei propri clienti che potranno effettuare una transazione con un veloce “tap” al checkout e confermare il pagamento direttamente dall'app Satispay, la partnership consentirà a Too Good To Go di ridurre anche i costi delle commissioni per i commercianti, accelerando e semplificando al contempo l'adozione di abitudini di acquisto responsabili.

Too Good To Go trova in Satispay un partner che può già contare su una forte community di oltre 4 milioni di utenti e con cui condivide anche lo stesso importante impegno in termini di responsabilità sociale. Mentre Too Good To Go mira a ridurre lo spreco alimentare, responsabilizzando le persone e generando un impatto su larga scala, Satispay abbatte le commissioni sulle transazioni. Nella sua missione di fornire una soluzione di pagamento più trasparente agli esercenti e utenti in Italia e in Europa, Satispay ha costruito e gestisce una rete completamente indipendente, eliminando tutti gli intermediari dei tradizionali circuiti di pagamento.

"Siamo entusiasti di collaborare con Too Good To Go e di fornire ai loro clienti un nuovo metodo di pagamento sicuro e trasparente. In Satispay abbiamo sempre seguito i nostri valori di essere smart e di avere un impatto positivo per rivoluzionare il mondo. Vediamo lo stesso impegno rappresentato nel modello e nella missione di Too Good To Go. Insieme compiamo ulteriori passi avanti per apportare un cambiamento significativo nei nostri rispettivi settori", ha affermato Stefano De Lollis, Online Business Development Director di Satispay.

Mirco Cerisola, Italy Country Director di Too Good To Go, ha aggiunto: “Ci impegniamo quotidianamente nel contrastare il fenomeno dello spreco alimentare e nel rendere le persone più consapevoli mettendo a loro disposizione uno strumento semplice e di facile utilizzo come la nostra app per salvare del cibo ancora buono. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri 8 milioni di utenti un ulteriore strumento per la fase del pagamento, capillare ed efficace come Satispay, per rendere le transazioni sulla nostra piattaforma più semplici ed immediate, raggiungendo ancor più persone e contribuendo così a generare un impatto sempre più grande”.