TopLegal, in programma a Roma l'Energy Forum 2024

TopLegal, arriva a Roma il 6 marzo l'Energy Forum 2024: focus su nucleare e rinnovabili

Il 6 marzo, la capitale italiana ospiterà il primo Energy Forum organizzato da TopLegal, un evento di grande risonanza dedicato al confronto tra studi legali e manager del settore energetico presso la prestigiosa Biblioteca della Camera dei Deputati. L'evento, reso possibile grazie al sostegno del main partner Elettricità Futura e al supporto di importanti attori del settore, tra cui Anie Rinnovabili, Italian Nuclear Young Generation, il sustainability partner Up2You e il media partner AffarItaliani,it, rappresenta un'opportunità unica di networking e confronto.

L'Italia sta attivamente perseguendo la sua transizione energetica, considerandola una priorità nazionale. La riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e la salvaguardia dell'ambiente sono obiettivi chiave, e le energie rinnovabili saranno il fondamento di questo ambizioso progetto. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede importanti investimenti in questo settore, aprendo nuove opportunità e sfide.

L'evento si articolerà in tre tavole rotonde, ognuna dedicata a tematiche specifiche che riflettono l'ampio spettro della transizione energetica.

L'agenda dell'Energy Forum

L’Energy Forum sarà aperto da Nicola Lanzetta, vicepresidente di Elettricità Futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano, oltre che direttore Italia del Gruppo Enel. Seguirà un’intervista a Luca Squeri, responsabile del dipartimento energia di Forza Italia, capogruppo della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo presso la Camera dei Deputati.

In seguito, ci saranno tre tavole rotonde, moderate da Valentina Magri, content coordinator di TopLegal. La prima tavola rotonda, intitolata “Verso la transizione energetica: l’evoluzione normativa”, si concentrerà sugli sviluppi più recenti della regolamentazione del settore energia e sulle sue implicazioni per la transizione energetica. Il tema sarà discusso da: Stefano Brogelli, general counsel di Axpo; Milena Cirigliano, responsabile compliance integrata, antitrust e privacy di IP spa e Dpo del Gruppo Api; Edoardo De Luca, direttore generale di Elettricità Futura; Mattia Petrillo, partner, head of energy and efficiency di EY; Giorgio Fraccastoro, fondatore dello studio legale Fraccastoro.

La seconda tavola rotonda, intitolata “Realizzare la transizione energetica”, sarà un’occasione per analizzare le nuove fonti di energia, in particolare nucleare e rinnovabili. Parteciperanno: Claudia Gasparrini, scienziata nucleare e presidente dell’Italian Nuclear Young Generation; Pina Lombardi, partner e responsabile del dipartimento energy di L&B Partners; Alberto Pinori, presidente di Anie Rinnovabili; Alessandro Sabbini, responsabile dei rapporti istituzionali centrali di Eni; Andrea Sticchi Damiani, name partner dello studio legale Andrea Sticchi Damiani.

La terza tavola rotonda, intitolata “Investire nella transizione energetica”, vedrà l’intervento fondi di private equity, banche finanziatrici della transizione energetica e gli studi legali che li assistono. Alla discussione prenderanno parte: Alessandro Broglia, chief sustainability officer e cofondatore di Up2You; Matteo Farina, pianificazione e marketing corporate di Banco BPM; Giuseppe La Loggia, senior partner di EOS IM Group - Clean Energy Strategy; Carlo Montella, cofondatore e managing partner di GreenHorse Advisory; Eugenio Tranchino, managing partner di Watson Farley & Williams.