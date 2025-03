Torino, UniCredit: al via la seconda edizione del corso “Imprenditori #GenNext"

UniCredit lancia a Torino la seconda edizione di “Imprenditori #GenNext: Dai il via alla tua start-up di successo”

Dopo il grande successo dell’edizione inaugurale, che ha visto la partecipazione di 250 studenti, torna a Torino la seconda edizione di “Imprenditori #GenNext”, un’iniziativa unica nel suo genere che nasce dalla collaborazione tra UniCredit, il mondo accademico e quello imprenditoriale. Dal 3 al 13 marzo 2025, 250 studenti del quarto e quinto anno provenienti da sette università del Nord-Ovest prenderanno parte a un intenso percorso di formazione articolato in quattro giornate, ospitate presso la UniCredit University.

Durante queste sessioni, i partecipanti esploreranno le dinamiche alla base della creazione di una start-up, confrontandosi su idee e progetti innovativi. Avranno inoltre l’opportunità di apprendere direttamente da founder di successo le strategie per accedere ai finanziamenti, valorizzare la proprietà intellettuale e sviluppare strategie di marketing efficaci. Il percorso li guiderà nei primi passi fondamentali per trasformare un’idea imprenditoriale in una realtà concreta. Un elemento distintivo dell’iniziativa è il supporto dei Business Angel del Club degli Investitori, che accompagneranno i partecipanti offrendo consulenza strategica e suggerimenti pratici per affinare i loro progetti imprenditoriali.

“UniCredit intende investire nei giovani e nel loro futuro, non solo in termini di formazione, come il successo del corso #Gen-Next dimostra, ma anche in termini di recruiting. Abbiamo, a tal proposito, appena lanciato un piano di assunzioni che coinvolge tutto lo stivale e che ci consentirà di aggiungere 700 nuovi colleghi alla nostra rete commerciale,” afferma Paola Garibotti, Head of Region Nord-Ovest di UniCredit. “Siamo altresì orgogliosi di aver contribuito a creare qui a Torino un aggregato sociale in cui imprenditori, università e banca lavorano fianco a fianco per creare un ecosistema che fa dell’innovazione e del progresso il suo punto focale”.

L’iniziativa è stata ideata e organizzata da UniCredit, con il Club degli Investitori come main partner e la partecipazione di sette atenei del Nord-Ovest: Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Genova, Università del Piemonte Orientale, ESCP Business School, Università della Valle d’Aosta e Università di Scienze Gastronomiche. Numerosi sono anche gli sponsor che sostengono il progetto, tra cui UniCredit Allianz Assicurazioni, Confindustria Piemonte, le Camere di Commercio di Torino e Genova, Unioncamere Piemonte e Chambre Valdôtaine.

“Spesso ci siamo fatti la domanda: imprenditori si nasce o si diventa? Le vocazioni imprenditoriali si stanno diffondendo sempre di più a partire dalle scuole superiori, ma per diventare veri imprenditori occorre che i giovani founder imparino a sviluppare le proprie idee nell’ottica della sostenibilità, anche economica, del loro progetto. Il corso è una risposta concreta, unica ed innovativa a queste necessità,” commenta Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori.

Il programma si aprirà il 3 marzo con una giornata dedicata a finanza, innovazione e imprenditorialità, durante la quale interverranno speaker di rilievo come Pierluigi Paracchi (Genenta), Luca Rossettini (D-Orbit), Chiara Ercole (Saclà) e Luisa Sala e Lara Rocchietti (Lalù). Il 5 marzo sarà il turno di Mauro Musarra (Algor), R. Bertolino e M. Odasso (Rigeneration), Valentina Vecchia (IdraWater) e Massimiliano Curto (WeTaxi), che condivideranno le loro esperienze imprenditoriali. Durante la giornata del 10 marzo, Daniele Grassucci e Marco Sbardella (Skuola.net) e Paola Allamano (Waterview) affronteranno temi legati all’economia circolare, all’analisi dei bisogni di mercato, alla costruzione di un team vincente e alla ricerca dei primi clienti.

L’evento si concluderà il 13 marzo con la presentazione di sei incubatori e acceleratori di start-up e con una simulazione di pitch per la raccolta fondi, alla quale prenderanno parte start-up in fase pre-seed e investitori esperti. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno un Open Badge, un attestato digitale che certifica le competenze acquisite, conferendo ulteriore valore all’esperienza formativa.