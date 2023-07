Transizione energetica: XIBER Energy Solutions rileva Zanotti Energy Group

XIBER Energy Solutions accelera il percorso verso la decarbonizzazione dell'industria italiana e acquisisce Zanotti Energy Group

XIBER Energy Solutions, società del Gruppo TESYA nata a marzo 2023 per accompagnare l’industria italiana ed europea lungo il percorso della transizione energetica con soluzioni di decarbonizzazione multi-tecnologia fortemente integrate, unisce le proprie forze a Zanotti Energy Group, società ad alto contenuto digitale, specializzata nella consulenza, progettazione, installazione e “asset management” di impianti a fonti rinnovabili. Con circa 750 impianti gestiti in Italia, grazie a una consolidata esperienza nel settore normativo e al supporto di un’ampia rete di partner, da 12 anni Zanotti Energy Group affianca imprese italiane e multinazionali nella produzione di energia da fonti rinnovabili per uso aziendale, avvalendosi di un team di 25 persone tra ingegneri e personale di staff.

L‘operazione permetterà al Gruppo TESYA, ed in particolare a XIBER, di crescere rapidamente in un mercato che nel solo 2022 ha avuto in Italia un’espansione del 177%. Questa unione combina la riconosciuta competenza e alta digitalizzazione dei servizi di Zanotti Energy Group con la prospettiva strategica di decarbonizzazione multi-tecnologia su scala internazionale di XIBER e con il supporto della vasta rete commerciale e delle risorse economiche e manageriali del Gruppo TESYA. L’accordo siglato ieri a Milano prevede che la società Zanotti Energy Group operi in continuità sul mercato con i propri servizi, intensificando la partnership con XIBER Energy Solutions e perseguendo così congiuntamente un piano di sviluppo ambizioso per realizzare soluzioni chiavi in mano che si avvalgono delle più avanzate tecnologie di decarbonizzazione.

Carlotta Tedeschi, Presidente di XIBER Energy Solutions, ha commentato: “Questa acquisizione rappresenta per il Gruppo TESYA un passo importante nella strategia di diversificazione, volta a conquistare una posizione di rilievo nel mercato delle tecnologie per la transizione energetica. Diamo il benvenuto nel nostro Gruppo alla Zanotti Energy Group con cui già collaboriamo da diversi mesi. Il loro know-how è strategico per accelerare la diffusione di soluzioni fotovoltaiche su tutto il territorio italiano e per far crescere in prospettiva altre tecnologie come batterie e pompe di calore, che siamo convinti possano assumere un ruolo chiave nel soddisfare parte del fabbisogno dei processi industriali”.