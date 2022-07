Trenitalia, Frecciarossa è Title sponsor della Coppa Italia

Trenitalia, rinnovata la partnership con Lega Serie A: iniziative digital, social e un programma di vantaggi per i tifosi

Si rinnova la partnership tra Lega Serie A e Frecciarossa di Trenitalia: dopo il successo della scorsa edizione, la coppa nazionale manterrà la denominazione di Coppa Italia Frecciarossa per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Frecciarossa si conferma inoltre Travel Partner della Serie A TIM e della eSerie A TIM. Si consolida ulteriormente la collaborazione tra Lega Serie A e Trenitalia con l’impegno nel mondo dello sport dell’azienda leader nella mobilità delle persone. Nel corso della stagione verranno realizzate iniziative digital, social e un programma di vantaggi e promozioni che coinvolgeranno i tifosi e gli appassionati.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il prosieguo di questo viaggio con Trenitalia, un’eccellenza italiana impegnata ogni giorno nel trasporto veloce di milioni di persone in tutto il Paese", ha dichiarato Lorenzo Casini, Presidente di Lega Serie A. "Proprio come accade quotidianamente nei collegamenti tra luoghi e persone, la Coppa Italia Frecciarossa unirà idealmente l’Italia attraverso una competizione che siamo certi regalerà, anche quest’anno, grandi emozioni a tutti i tifosi”.

“La scorsa edizione della Coppa Italia Frecciarossa", ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, "è stata ricca di emozioni e abbiamo deciso di proseguire questo percorso con la Lega Serie A. Essere a fianco, ancora una volta, della Coppa Italia, conferma l’impegno di Trenitalia a supporto dello sport e della cultura in un momento in cui gli eventi sportivi e culturali sono ripresi a pieno ritmo, così come gli spostamenti in treno”.

“La strategia di riposizionamento della Coppa Italia, iniziata un anno fa con un nuovo format sportivo e un nuovo broadcaster domestico come Mediaset, ha generato ascolti crescenti grazie a partite sempre più combattute", il commento dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo. "Il rinnovo con Frecciarossa conferma da un lato la crescita di valore della competizione e dall’altro il grande apprezzamento di un 'campione nazionale' come Frecciarossa. Grazie alla collaborazione con Trenitalia riusciremo a offrire nuovi servizi ai tifosi di tutte le squadre partecipanti permettendo di raggiungere, con promozioni dedicate, le città in cui si disputano le partite.”

“Frecciarossa è simbolo di italianità, velocità ed eccellenza", ha commentato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, "e non può che affiancare i più importanti eventi sportivi come la Coppa Italia. Una competizione che raccoglie da Nord a Sud le squadre del Paese, così come noi, con i nostri collegamenti, uniamo le grandi città e raggiungiamo in questa estate centinaia di località anche lontane dai maggiori flussi ma ad alta attrattività turistica, culturale e paesaggistica.”