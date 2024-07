UE, ANBI rafforza la posizione internazionale grazie alla Presidenza E.U.W.M.A.

ANBI, consolidato il ruolo internazionale: all'Europa chiesti provvedimenti sulle realtà dei territori

ANBI sta progressivamente rafforzando il suo ruolo in Europa. L'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue è, infatti, presidente di turno di E.U.W.M.A. (European Union of Water Management Associations), forza trainante di Irrigants Europe e partner di progetti comunitari attraverso i Consorzi di Bonifica.

Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI e di E.U.W.M.A., commenta: "Della visione europea presentata dalla riconfermata Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ci piace sottolineare tre punti, su cui siamo già concretamente impegnati: un piano per l’agricoltura volto ad affrontare la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici; una concreta attenzione al Mediterraneo per promuovere stabilità e cooperazione regionali; e un fondo europeo per la competitività e l’innovazione".

"Ora si tratta di vedere quali saranno i prossimi passi, iniziando dalla nomina dei Commissari. All’Unione Europea chiediamo di modulare i provvedimenti sulle attuali realtà territoriali, a cominciare dal Green Deal, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale; altrimenti obiettivi seppur condivisi rischiano di creare sconquassi invece di benefici", aggiunge Vincenzi.

Mercoledì prossimo a Roma si terrà il “kick off” del progetto comunitario Farmwise per l’innovazione nel controllo della qualità idrica. Inoltre, ANBI sta già lavorando all'incontro che si terrà nella capitale nel 2026 con l’organizzazione del Forum Euromediterraneo sull’ Acqua.

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, annuncia: “Come anticipato alla nostra Assemblea da Maria Spena, Presidente del Comitato One Water, organizzatore dell’evento, stiamo lavorando ad un percorso di avvicinamento, che coinvolga l’intera Penisola per contribuire a diffondere la cultura dell’acqua".

"Il Forum Euromediterraneo sull’Acqua richiamerà l’attenzione internazionale sull’Italia e, nello spirito del Piano Mattei, sarà una vetrina delle migliori tecnologie per combattere la sete del mondo. Abbiamo l’appoggio del Governo, attraverso l’impegno del Ministero degli Esteri, ma puntiamo al coinvolgimento di ampi settori della società, ponendo la giustizia distributiva fra i temi principali del meeting", conclude Gargano.