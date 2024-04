UniCredit: al via la partnership con Casavo per la compravendita digitale

UniCredit sviluppa la partnership con Casavo: nasce la nuova esperienza di compravendita digitale per i clienti UniCredit SubitoCasa

UniCredit ha annunciato lo sviluppo della partnership siglata nel 2022 con Casavo, una scaleup PropTech all'avanguardia nel campo delle soluzioni smart per la compravendita di immobili. Questa collaborazione vede l'integrazione di UniCredit SubitoCasa, la società del Gruppo specializzata nell'intermediazione e nella consulenza immobiliare, con le tecnologie innovative messe a disposizione da Casavo.

L'esperienza UniCredit SubitoCasa powered by Casavo rappresenta un connubio tra il mondo digitale e quello fisico, progettato per offrire un servizio avanzato e personalizzato ai clienti che desiderano comprare o vendere una casa. La prima fase di questa iniziativa prevede l'integrazione dell'algoritmo di valutazione immobiliare sviluppato da Casavo all'interno del sito UniCredit SubitoCasa e delle app di UniCredit e buddy.

La valutazione immobiliare è un passaggio cruciale per determinare il posizionamento di una proprietà sul mercato e definire la strategia di vendita, e grazie a questa partnership i clienti potranno avvalersi di un consulente immobiliare per ottenere un supporto esperto in questo processo. Nei prossimi mesi, verranno introdotti ulteriori servizi digitali, tra cui l'Instant Match, che consentirà ai venditori di ottenere in tempo reale una preview dei potenziali acquirenti interessati al loro immobile.

Un aspetto fondamentale di questa partnership è l'implicazione diretta del team di Casavo nella collaborazione con gli agenti della rete UniCredit SubitoCasa per varie fasi del processo di compravendita. Questo contribuirà a garantire un'esperienza più fluida e integrata per gli utenti, combinando l'innovazione tecnologica di Casavo con la professionalità e la capillarità della rete UniCredit SubitoCasa, che conta più di 400 agenti collaboratori e offre i propri servizi in oltre 7.000 comuni italiani.

L'unione di queste due realtà, entrambe leader nei rispettivi settori, consente di offrire un'esperienza di compravendita immobiliare altamente distintiva, improntata sull'innovazione e sulla semplicità d'uso. UniCredit SubitoCasa si conferma così tra i primi cinque network di intermediazione e consulenza immobiliare in Italia, ridefinendo i canoni del settore attraverso una visione all'avanguardia e orientata al futuro.

“Puntiamo a un modello di servizio sempre più 'phygital', convinti che per essere innovativi sia necessario usare la tecnologia come ponte tra il mondo digitale e quello fisico. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai clienti un’esperienza interattiva di valore, per questo abbiamo scelto come partner tecnologico Casavo. La nostra consulenza strategica insieme ai servizi offerti e alla presenza sul mercato da 10 anni sono sinonimi di solidità e fiducia”, ha commentato Fabio Mucci, Amministratore Delegato di UniCredit SubitoCasa.

Giorgio Tinacci, Founder & CEO di Casavo, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare questo ulteriore traguardo dell'alleanza strategica con UniCredit, frutto del lavoro e della collaborazione degli ultimi mesi. Grazie alla tecnologia Casavo e alla capillarità della rete UniCredit SubitoCasa, saremo in grado di offrire una nuova esperienza di compravendita a milioni di persone in Italia. Condividiamo una visione innovativa del settore immobiliare e siamo fiduciosi che questo rappresenti solo il primo passo di un percorso di lungo periodo”.